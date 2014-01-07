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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۸:۲۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- یک کودک 10 ساله افغانی پیش از آنکه دست به حمله انتحاری بزند، دستگیر شد.

- چندین تروریست سعودی و چچنی در عملیات نیروهای ارتش سوریه در مناطق مختلف به هلاکت رسیدند.

- دو سرباز ارتش لبنان در حمله افراد مسلح به الزاهریه در طرابلس زخمی شدند.

- 40 نفر از ائتلاف ماخلفان سوری به سبب اختلاف بر سر مشارکت در کنفرانس ژنو 2 خارج شدند.

- سازمان ملل اعلام کرد ایران در فهرست اولیه شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 نیست.

- نخست وزیر سابق مصر، السیسی را شایسته ریاست جمهوری این کشور دانست.

- وزیر خارجه بلغارستان بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کرد.

 - اردن و بحرین راههای تقویت همکاری نظامی را بررسی کردند.

- دو سرباز وابسته به یگان نیروهای ویژه لیبی در بنغازی ترور شدند.

- ابومازن از مواضع رژیم آل خلیفه تمجید کرد.

- منابع خبری از پیشروی گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد در برابر داعش در شرق سوریه خبر دادند.

کد مطلب 2209348

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