عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یک کودک 10 ساله افغانی پیش از آنکه دست به حمله انتحاری بزند، دستگیر شد.
- چندین تروریست سعودی و چچنی در عملیات نیروهای ارتش سوریه در مناطق مختلف به هلاکت رسیدند.
- دو سرباز ارتش لبنان در حمله افراد مسلح به الزاهریه در طرابلس زخمی شدند.
- 40 نفر از ائتلاف ماخلفان سوری به سبب اختلاف بر سر مشارکت در کنفرانس ژنو 2 خارج شدند.
- سازمان ملل اعلام کرد ایران در فهرست اولیه شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 نیست.
- نخست وزیر سابق مصر، السیسی را شایسته ریاست جمهوری این کشور دانست.
- وزیر خارجه بلغارستان بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران سوریه تاکید کرد.
- اردن و بحرین راههای تقویت همکاری نظامی را بررسی کردند.
- دو سرباز وابسته به یگان نیروهای ویژه لیبی در بنغازی ترور شدند.
- ابومازن از مواضع رژیم آل خلیفه تمجید کرد.
- منابع خبری از پیشروی گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد در برابر داعش در شرق سوریه خبر دادند.
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