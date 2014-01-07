پذیرش دانشجوی دکتری متناسب با تعداد اساتید/ تعیین ظرفیت دانشگاههای بزرگ بر عهده هیأت امنا

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سیاست کلی این است که تعیین ظرفیت برای دانشگاههای بزرگ کشور در اختیار هیأتهای امنای همان دانشگاهها باشد و از طرف دیگر آنچه مورد تاکید وزارت علوم است ظرفیت پذیرش در مقطع دکتری متناسب با تعداد اعضای هیإت علمی باشد.

وی ادامه داد: رعایت این نسبت از الزامات مورد تاکید وزارت علوم به شمار می آید؛ در صورتیکه در مقطع دکتری پنج دانشجو پذیرفته می شود تعداد استادان باید متناسب با میزان دانشجویان باشد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: اگر در گروهی تعداد اعضای هیأت علمی کم باشد و با توجه به اینکه یک عضو هیأت علمی می تواند همزمان راهنمایی چهار تا پنج دانشجو را بر عهده داشته باشد پس نمی توان ظرفیت بالایی به آن گروه اختصاص داد.

حسینی تاکید کرد: به زودی برای تمام رشته ها یک عدد مشخص برای تمام رشته ها به عنوان سقف پذیرش اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: اگر دانشگاهها ظرفیت را متناسب با شرایط خود تطبیق ندهند تبعاتی به دنبال خواهد داشت که در این سالها نیز دانشگاهها لطمات زیادی را متحمل شدند.