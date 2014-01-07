۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۰۹

یک واحد پرورش ماهیان سردآبی در تنکابن بهره برداری شد

تنکابن - خبرگزاری مهر: یک واحد پرورش ماهیان سردآبی در شهرستان تنکابن استان مازندران به بهره برداری رسید.

 به گزارش خبرنگار مهر، این واحد با همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه تنکابن و  با مساعدت شرکت نگار نصر در راستای تقویت مشاغل خانگی بهره برداری شد.

محمدرضا الهی مدیر این واد پرورش ماهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود یکسال قبل اقدام به احداث مزرعه پرورش ماهیان سردآبی کرده ام که دراین راستا از مساعدت و مشورت های شرکت نگار نصر بسیج سازندگی سپاه ناحیه تنکابن هم بهره برده و توانستم این مزرعه را با ظرفیت 3 تن در هردوره به بهره برداری برساند.

وی به علاقه خود وخانواده اش برای انجام امور باغداری و کشاورزی و از جمله پرورش ماهی اشاره کرد.

استان مازندران جزو رتبه های برتر در حوزه تولید آبزیان در کشور است.

