یک واحد پرورش ماهیان سردآبی در تنکابن بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این واحد با همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه تنکابن و با مساعدت شرکت نگار نصر در راستای تقویت مشاغل خانگی بهره برداری شد.

محمدرضا الهی مدیر این واد پرورش ماهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود یکسال قبل اقدام به احداث مزرعه پرورش ماهیان سردآبی کرده ام که دراین راستا از مساعدت و مشورت های شرکت نگار نصر بسیج سازندگی سپاه ناحیه تنکابن هم بهره برده و توانستم این مزرعه را با ظرفیت 3 تن در هردوره به بهره برداری برساند.



وی به علاقه خود وخانواده اش برای انجام امور باغداری و کشاورزی و از جمله پرورش ماهی اشاره کرد.

استان مازندران جزو رتبه های برتر در حوزه تولید آبزیان در کشور است.