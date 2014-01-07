700 سبد غذایی بین نیازمندان و روستاییان سرایان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شرعی با اشاره به اینکه کمک به نیازمندان از اولويت های مهم جمعیت هلال احمر است، اظهار کرد: داوطلبان هلال احمر این شهرستان درتمامی صحنه ها حضور داشته و درفعالیت های انسان دوستانه قدم های بزرگی برداشته اند.

وی به طرح توزیع سبدهای غذایی به روستاها و مناطق محروم اشاره کردو افزود: توزیع سبد غذایی بین محرومان بارقه ای از امید در دل مردم روستانشین ایجاد می کند که باید تداوم داشته باشد.

سرپرست جمعیت هلال احمر سرایان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به 700 سبد غذایی با مشارکت خیران درطرح های مختلف توزیع شده است، تصریح کرد: هدف از این امر خداپسندانه، محرومیت زدایی و کمک به محرومان و حس انسان دوستی است.

شرعی با بیان اینکه امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان همیشه در تمام صحنه‌ها حضور دارند، افزود: فعالیت‌های خیرخواهانه و بشردوستانه جمعیت هلال احمر بر هیچکس پوشیده نیست و غیر قابل انکار است.

وی ورود رسانه‌های جمعی برای تبلیغ و نهادینه‌سازی فرهنگ کمک به یکدیگر را خواستار شد و تصریح کرد: رسانه‌های مختلف اعم از نشریه‌ها و صدا و سیما باید مردم را برای دستگیری از نیازمندان ترغیب کنند و به صورتی برنامه‌سازی کنند که آن‌ها به سمت و سوی کمک‌های ماندگار و تأثیرگذار حرکت کنند.