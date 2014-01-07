به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته حجت الاسلام احمد پناهیان در همایش بازخوانی حماسه نهم دی با اشاره به نقش مردم ورامین در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ورامین مبدأ قیام 15 خرداد است و این قیام یک حرکت الهی و عاشورایی بود که باعث سرعت گرفتن روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

این پژوهشگر حوزه دین و اندیشه افزود: خداوند در سوره مبارکه محمد(ص) جبهه حق و باطل را به خوبی معرفی می فرمایند به طوری که در برخی کتب نام دیگر این سوره را نبرد ذکر کرده اند و در این روزها نیز که برخی در جریان مذاکرات هسته ای، می خواهند رابطه با آمریکا را عملیاتی کنند، رهبر معظم انقلاب از آیات همین سوره استفاده کرده و روند مذاکرات را تبیین فرمودند.

وی ادامه داد: خداوند در سوره محمد می فرماید که کافرانی که در مقابل حاکمیت الهی می ایستند، اعمال و رفتارشان از بین خواهد رفت، در فتنه 88 هم شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و جمهوری ایرانی سر داده شد و فتنه گران نشان دادند که با اسلام اصیل و ناب محمدی مشکل داشتند و اگر امام حسین(ع) در این بحث ورود نمی کردند، فتنه گران کار خود را پیش می بردند زیرا برخی خواص بازی خورده این فتنه شده بودند.

پناهیان در معرفی صفات جبهه حق نیز اضافه کرد: خداوند در سوره محمد(ص) می فرماید که کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند و به آنچه از سوی رسول خدا نازل می شود، ایمان دارند امور آنان اصلاح خواهد شد.

این رزمنده دفاع مقدس عنوان کرد: یکی از شاخص های جبهه حق، داشتن ایمان است و اگر در دفاع مقدس برخی جوانان جان خود را فدا کردند به خاطر ایمان بالای آنان بود و بسیاری از کسانی که می توانستند در جنگ حضور پیدا کنند، نکردند که اگر می آمدند امام راحل مجبور نمی شدند که جام زهر بنوشند، اما در این میان برخی جوانان به دلیل ایمان بالای الهی در جنگ حاضر شدند و نشان دادند که اگر تولی الهی نباشد، تولی پیامبر و ائمه معصومین و ولی فقیه نخواهد بود.

نهم دی خشم کفار را برانگیخت

وی بیان داشت: کسی که در جبهه حق قرار می گیرد، روز و شب نمی شناسد و رنج و سختی را متحل می شود تا فرمان ولی فقیه اش محقق گردد و دشمن خود را عصبانی کند. نهم دی خشم کفار را برانگیخت و زحمات چندین ساله دشمنان را از بین برد.

پناهیان تأکید کرد: زمانی که برخی از مسئولان گرفتار مسائل دیگر بودند، دشمنان به اصل اسلام یعنی امام حسین(ع) حمله کردند و سیدالشهدا خود به میدان آمده و فتنه 88 را جمع کردند و بدون شک امام حسین(ع)، مردم را به خیابان آورده و به داد ملت ایران رسید.

این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: کسانی که در جبهه حق قرار می گیرند، آنقدر به امام خود ایمان دارند که هر چه بگوید می پذیرند، در زمان نبی مکرم اسلام(ص) وقتی ایشان امام علی(ع) را به عنوان جانشین بعد از خود معرفی کردند، بیشتر مردم دارای چهره نفاق بودند به همین خاطر از فرمان پیامبر اکرم(ص) سرپیچی کردند. در فتنه 88 مقام معظم رهبری به صراحت به جبهه حق اعلام کردند که ملت را به جان هم نیاندازید و دو سال بعد ایشان به قم آمدند و فرمودند که به دنبال رجال سیاسی نروید و رجال سیاسی شما را به حق نمی رساند بلکه حق با ولایت است.

فتنه 88 در اثر سستی ما در تبعیت از ولایت اتفاق افتاد

وی گفت: فتنه 88 در اثر سستی ما در تبعیت از ولایت اتفاق افتاد و گرنه این دشمن به تعبیر رهبر معظم انقلاب جایگاهی نداشت. اصل سران فتنه یعنی آمریکا و اسراییل که به تعبیر امام راحل هیچ غلطی نمی توانند بکنند و هر سال شاهد هستیم که این کشورها ضعیفتر از گذشته می شوند.

پناهیان افزود: در همه لحظات انقلاب، ملت ایران پای انقلاب اسلامی بودند و نهم دی و دفع فتنه 88 نیز کار خداوند متعال بود زیرا تبعیت از حق در اکثریت امت اسلامی وجود داشت.

این مسئول ادامه داد: رهبر معظم انقلاب این فتنه را به خوبی مدیرت کردند و به کرات به این مسأله قبل و بعد از انتخابات اشاره فرمودند و هر دو طرف را اداره کردند، در مقابل جبهه باطل صبر و حلم نشان دادند اما آنان هدایت نشده و بیشتر غرق شدند و جبهه حق را هم بیدار کرده و مردم متوجه شدند که به هیچ کس جز ولایت نمی توانند اعتماد کنند. اساس نهم دی چیزی جز ولایت نبود.

برخی لیدرهای سیاسی برخلاف نظر رهبری عمل می کنند

وی با انتقاد از برخی لیدرهای جریان اصولگرایی که در انتخابات گذشته اجماع نکردند بیان داشت: مگر رهبر معظم انقلاب نفرمودند که رأی سدید داشته باشید اما برخی نامزدها با هم یکی نشدند و باید جواب الهی را بدهند و بدانند که در گناهانی که اتفاق می افتد، شریک هستند و امروز نیز برخی لیدرهای سیاسی برخلاف نظر رهبری عمل می کنند.

پناهیان به مذاکرات هسته ای ایران و غرب نیز اشاره کرد و یادآور شد: هنوز رییس جمهور به نیویورک نرفته بود که یک طرف اعلام داشت که نرمش قهرمانانه یعنی صلح امام حسن(ع) اما سایت های ارزشی نوشتند که نرمش قهرمانانه یعنی صلح حدیبیه و نمی دانستند که صلح حدیبیه همان صلح امام حسن(ع) است و کجا رهبر معظم انقلاب سخن از صلح زدند که برخی عناصر ارزشی مسأله صلح را مطرح کردند.

وی یادآور شد: مذاکرات هسته ای جام زهر نیست و مقام معظم رهبری دهها سال است که این مذاکرات را مدیریت کرده و به پیش برده است.