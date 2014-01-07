مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان دیدار هلگا اشمیت و سید عباس عراقچی گفت: هنوز زمان ملاقات قطعی نشده است اما حتماً تا آخر هفته انجام خواهد شد.

وی درباره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به آلمان گفت: آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پنجاهمین اجلاس امنیتی مونیخ که قرار است از 31 ژانویه تا دوم فوریه (11 تا 13 بهمن ماه) در شهر مونیخ آلمان برگزار شود، شرکت می کند. این کنفرانس مهمی است و ایشان حتماً حضور خواهند یافت.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه از سفر هفته آینده خود به کشورهای آمریکای لاتین نیز خبر داد و افزود: در این سفر 10 روزه به کوبا، ونزوئلا، بولیوی و احتمالاً یک کشور دیگر سفر خواهم کرد.

وی بیان کرد: ما در طول سال ها با کشورهای آمریکای لاتین روابط دوستانه ای داشته ایم و اراده دولت جدید نیز بر این است که این روابط را ادامه دهد و در سطوح و زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روابط ادامه یابد و سفر بنده انشاء الله اولین سفر در دولت جدید به آمریکای لاتین خواهد بود.

تخت روانچی در پاسخ به این سوال که بر این اساس این تلقی که اولویت سیاست خارجی در دولت جدید از آمریکای لاتین به سمت کشورهای بزرگ و آمریکایی باز می گردد، صحت ندارد، اظهار داشت: سیاست خارجی در دولت جدید همزمان با بحث هسته ای بود و مباحث هسته ای نیز بسیار مهم و وقت گیر هستند. بر این اساس ناخودآگاه این تلقی به وجود آمد که ایران تنها می خواهد در این موضوع تمرکز داشته باشد، اما این در حالی است که ما می خواهیم با کل دنیا با احترام متقابل و از موضع برابر مذاکره داشته باشیم و فکر می کنیم که باید این طور باشد و علاقه داریم با تمام کشورها به ویژه کشورهایی که در طول سالها دوست ما بوده اند، رابطه را ادامه و گسترش دهیم. کشورهای آمریکای لاتین، شرق آسیا، کشورهای همسایه و آفریقایی که البته همسایه ها اولویت خاصی دارند همگی در برنامه هستند.

وی همچنین درباره بازگشایی سفارت ایران و انگلیس در پی رفت و آمدهای کاردارهای غیرمقیم دو کشور گفت: ظرف چند روز آینده و در پی سفر جک استراو کاردار غیرمقیم انگلیس نیز سفری به ایران خواهد داشت.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه افزود: تفاهمی که با انگلیس داشته ایم این است که یک فرآیند گام به گام را پیش ببریم. بنده اعتقاد دارم که نمی توان گذشته را کتمان کرد ولی باید به آینده نگاه کنیم و در چارچوبی که در سیاست خارجی داریم بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر با انگلیس نیز یک چنین فرآیندی را داشته باشیم.

تخت روانچی با بیان این که برای پیشبرد گام به گام رابطه که مورد توافق قرار گرفته نیاز به زمان وجود دارد، گفت: بر همین اساس نمی توان تاریخی را مشخص کرد که چه زمانی به طور مثال به نقطه ای می رسیم که سفارتخانه ها بازگشایی می شوند ولی بازگشایی سفارتخانه ها در چشم انداز دو طرف وجود دارد. رفت و آمدها نیز کمک می کند که مسایلی که وجود دارد حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیازهای کنسولی ایرانیان مقیم انگلیس اکنون در سفارت ایران انجام می شود یا در حافظ منافع؟ بیان کرد: اکنون یک سری از کارهای کنسولی در سفارت ما در لندن انجام می شود اما ما اکنون تحت عنوان حافظ منافع در انگلیس کار می کنیم، در صورت بازگشایی رسمی سفارت خانه تمام خدمات کنسولی ارایه خواهد شد و اصلاً به دلیل حضور ایرانیان زیادی که در انگلیس هستند ما خود را موظف به ارایه خدمات می دانیم.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه تصریح کرد: سیاست وزارت امور خارجه این است که بتواند خدمات کنسولی را تسهیل کند و یکی از اهداف ما از اینکه مذاکرات را با انگلیس ادامه می دهیم این است که بتوانیم این خدمات را در سفارتمان در لندن به طور کامل ارایه دهیم.

وی همچنین درباره سفرهای وزیر امور خارجه در حوزه اروپا و آمریکا گفت: آقای دکتر ظریف در روزهای 22 و23 ژانویه( 2 و 3 بهمن ماه ) نیز سفری به داووس برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس خواهند داشت که این اجلاس مهمی است و کشورهای مختلفی حضور خواهند داشت.