فعالیت 200 فوتبالیست خانم در اسلامشهر/ نبود اسپانسر مالی اصلی ترین مشکل

سامره رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئات فوتبال بانوان سالانه در سطح مدارس شهرستان اسلامشهر طرح استعدادیابی را به مرحله اجرا می گذارد که طی این مدت استعدادهای خوبی شناسایی شدند و پرورش یافتند و هم اکنون در سطح باشگاه های کشور در حال بازی برای دیگر تیمها هستند.

وی، از خانواده ها خواست که به اطلاعات نادرست در زمینه ورزش فوتبال توجهی نکنند و افزود: برخی شایعه می کنند که ورزش فوتبال باعث کندی رشد قد می شود و بهتر است دختران به ورزش والیبال بروند که این امر صحت ندارد، بسیاری از بازیکنان دارای میانگین قد 180 سانتی متر هستند.

سرمربی تیم فوتسال بانوان اسلامشهر، با اشاره به اینکه تیم فوتسال بزرگسالان بانوان با نام هایلی در مسایقات لیگ برتر استان تهران و دسته سه کشوری حضور دارد، عنوان کرد: تیم جوانان بانوان با نام المپیک نوین در مسابقات لیگ دسته یک استان تهران به رقابت می پردازد و تیم فوتسال نوجوانان اسلامشهر توانست در سال گذشته مقام دوم مسابقات استانی و قهرمانی مسابقات دانش آموزی استان تهران را کسب کند.

نائب رئیس هیئت فوتبال اسلامشهر از فعالیت شش باشگاه و 200 فوتبالیست خانم در این شهرستان خبر داد و گفت: هم اکنون فوتسال اسلامشهر در غالب شش باشگاه در رده های سنی بزرگسال، جوانان، نوجوانان و نونهالان در حال فعالیت است.

رنجبر، در خصوص برنامه های آینده اعلام کرد: برگزاری مسابقه روپایی جایزه بزرگ دهه فجر، برگزاری بازی های فوتسال به مناسبت دهه فجر با حضور همه تیمهای فعال و برگزاری کلاس مربیگری دروازه بانی زیر نظر فدراسیون در اسفند ماه 92 در اسلامشهر از مهمترین برنامه های هیئات فوتبال در حوزه بانوان است.

این مسئول، غالب مشکلات فعالیت ورزشی بانوان را در نبود اسپانسر مالی دانست و یادآور شد: اگرچه اداره ورزش و هیئت فوتبال بودجه سالانه را در اختیار کمیته ها قرار می دهد اما این بودجه نیاز واقعی فعالان ورزشی را پاسخگو نیست و مخصوصا بانوان در این ورطه از حمایت کمتری برخوردارند که از سرمایه داران شهر تقاضا می شود در بهبود هرچه بیشتر این فعالیت ها، بانوان را یاری کنند تا شاهد درخشش بانوان فوتبالیست در سطح ملی باشیم.

شایان ذکر است تیم فوتسال بانوان اسلامشهر فعالیت خود را با مربیگری نسرین فدایی در سال 79 آغاز کرد، در حالیکه تمرینات تیم با حضور 5 بازیکن برگزار می شد برغم مشکلات فراوان و نبود بودجه کافی و امکانات مورد نیاز و از همه مهمتر عدم آمادگی ذهنی و فرهنگی خانواده ها مبنی بر حضور بانوان در ورزشهای مردانه با همت گروهی از بازیکنان، این تیم کار خود را با بازیکنانی نظیر فاطمه عبوسی، مریم حسن زاده، مهری قاسم پور، معصومه رحمانی و مریم عبدلی آغاز کرد.

گفتنی است، این تیم در بدو ورود به مسابقات رسمی استان تهران در نیمه دوم سال 79 توانست مقام دوم مسابقات جام امام علی (ع) که زیر نظر فدراسیون فوتبال در شهرستان ورامین برگزار شد را کسب کند و این نقطه آغازی برای موفقیت های بعدی این تیم بود.

همچنین مریم حسن زاده سرمربی فعلی باشگاه فوتبال بانوان استقلال و فاطمه عبوسی و زهره زمانی از بازیکنان اسبق تیم ملی فوتبال بانوان جمهوری اسلامی ایران از فوتبالیست های سابق اسلامشهری بودند که در باشگاه های این شهر تمرینات خود را شروع کردند و به رشد رسیدند.