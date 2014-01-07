سرماي هوا و بارش برف مدارس ابتدايي يزد را به تعطيلي كشاند

محمدحسن رادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش اصلي برف در اغلب نقاط استان يزد، طي ديروز و ديشب صورت گرفته اما امروز يخبندان و برودت هوا براي بچه‌هاي ابتدايي آزار دهنده تر از برف است به همين دليل مدارس ابتدايي در همه نقاط استان امروز تعطيل شد.

وي افزود: البته هنوز در بسياري از نقاط استان به ويژه در مناطق كوهستاني، بارش برف گزارش شده است اما در مركز استان به نظر مي رسد بارشها ديگر به پايان رسيده اما دماي هوا به شدت افت كرده است.

رادمنش عنوان كرد: در بسياري از مناطق دانش آموزان ابتدايي امروز امتحان داشته اند كه با هماهنگي مديران مدارس و معلمان مربوطه، اين امتحانات در برنامه امتحاني جانمايي مي شود يا پس از پايان امتحانات و خارج از برنامه برگزار مي شود.

به گزارش مهر، در برخي از مناطق كوهستاني نظير گاريزات، مدارس در همه مقاطع ابتدايي و متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم تعطيل شده است كه دانش آموزاني كه امتحان نهايي داشته اند،‌ امتحانات آنها با هماهنگي در حوزه هاي ديگري برگزار مي شود.