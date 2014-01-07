مردم از رفت و آمدهای غیرضروری جدا پرهیز کنند/ ادارت دولتی کرمان تعطیل شدند

محمد جواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش برف رفت و آمد در سطح شهرها و جاده های استان کرمان را مشکل جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به بارش برف شدید در سطح شهر کرمان از مردم خواست از رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز کنند و نهایت احتیاط را انجام دهند.

کامیاب گفت: در شهرستانهایی که شاهد بارش برف هستند مدارس در مقاطع مختلف بسته شده است اما در سایر شهرستانها باز بودن مدارس به نظر مسئولان آموزش و پرورش شهرستانها بستگی دارد.

وی افزود: رفت و امد در جاده ها به کندی انجام می شود و به همین دلیل از مردم می خواهیم از رفت و امدهای غیر ضروری به شدت پرهیز کنند.

وی گفت: تمام امکانات برای بازگشایی راههای شهری و روستایی کرمان به کار گرفته شده است.

وی از تشکیل ستاد بحران در کرمان خبر داد و گفت: اعضای ستاد بحران و دستگاههای امدادی در آماده باش کامل قرار دارند و امداد رسانی به مناطق در محاصره برف آغاز می شود.

وی گفت: هم اکنون شورای مدیریت بحران در استان کرمان تشکیل شده است و در حال برنامه ریزی برای رفع مشکلات احتمالی است.

کامیاب افزود: بر اساس آخرین تصمیم کلیه ادارت و سازمانهای دولتی کرمان به جز سازمانهای خدمت رسان و تاثیر گذار در مدیریت بحران امروز تعطیل هستند.