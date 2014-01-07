محمد حیدری مدیر روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مجمع مجالس آسیایی (APA) که مرکب از 43 کشور آسیایی است و اجلاس عالی آن سالانه در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، آذرماه امسال در پایتخت پاکستان تشکیل جلسه داد و هیئتی از مجلس شوای اسلامی از جمله مدیرکل امور بین‌الملل کتابخانه مجلس در این اجلاس در اسلام آباد شرکت کرد.

به گفته این مقام مسئول در کتابخانه مجلس، در پایان این اجلاس هم قطعنامه‌ای صادر و به تصویب کلیه اعضای رسیده که یکی از بندهای آن طرح همکاری کتابخانه‌های پارلمانی کشورهای آسیایی آن (بند شماره 8 قطعنامه) بوده که مورد تصویب کلیه اعضاء حاضر در اجلاس عالی مجمع مجالس آسیاسی قرار گرفته است.

حیدری همچنین یادآور شد: در اواسط سال جاری، امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، طرح همکاری کتابخانه‌های پارلمانی کشورهای آسیایی را به دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی ارائه کرد که پس از جلسات متعدد در قالب پیش‌نویس قطعنامه به اجلاس عالی ارائه شد که در پاکستان نیز پس از بحث و تبادل‌نظر مورد تصویب کلیه اعضاء قرار گرفت.

مدیر روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس مقرر شد دبیرخانه مجمع کتابخانه‌های پارلمانی کشورهای آسیایی در تهران تشکیل و اولین اجلاس روسای کتابخانه‌های مجالس کشورهای آسیایی در سال 2014 و به میزبانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

وی در همین حال گفت: فردا در جلسه‌ای با حضور مسئولان ارشد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، جزئیات بیشتری از برنامه‌های این اجلاس مشخص و اعلام خواهد شد.