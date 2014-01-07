سومین جشنواره فیلم بسیج در کرمانشاه آغاز شد

صلاح الدین قره تپه در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم بسیج به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره با همت بسیج هنرمندان استان کرمانشاه و طی امروز و فردا (17 و 18 دی) برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره در بخش های مختلفی از جمله داستان، مستند و انیمیشن و در موضوعاتی از قبیل بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلای اسلامی، انتظار، تحقق شعار سال جاری و ... برگزار می شود.

قره تپه خاطرنشان کرد: از میان آثار ارسالی به جشنواره 27 فیلم مستند، داستانی و انیمیشن و همچنین 23 فیلمنامه به مرحله نهایی جشنواره راه یافته اند که پس از داوری، افراد منتخب در رشته های مختلف انتخاب خواهند شد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه یادآور شد: سینما آزادی کرمانشاه میزبانی جشنواره فیلم بسیج را بر عهده دارد و کلیه همشهریان و علاقه مندان می توانند به صورت رایگان از این فیلم ها که صبح و بعدازظهر به نمایش درمی آیند دیدن کنند.

قره تپه همچنین از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره در عصر این روز و با حضور مسئولین سپاه و ادارت فرهنگی استان خبر داد.