وضعیت بد استان ایلام از لحاظ اعتباری/ ایلام نایب قهرمان بیکاری کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل کمبود اعتبار و بیکاری در استان ایلام حدود 30 سال است که استان ایلام با آن دست و پنجه نرم می کند و هر سال به رغم وعده های داده شده مشکلات کوچکترین استان با 550 هزار نفر جمعیت هنوز حل نشده است.

استان ایلام دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی، نفت و گاز، گردشگری و...است که متاسفانه به رغم این ظرفیتها و البته وجود مرز مهران با مشکلات بزرگی مثل بیکاری رنج می برد که بخش از آن حاصل کم توجهی در بخش اعتبارات به استان است.

هم اکنون بسیاری از پروژه های استان ایلام روند عادی خود را دست داده اند و با مشکل اعتباری مواجه هستتند و در هین حال پروژه به حالت نیمه تعطیل در می آیند و بسیاری از نیروهای استان هم از کار بیکار می شوند.

متاسفانه استان ایلام به زغم ظرفیتهای خوب ولی در حد این پتانسیلها توسعه پیدا نکرده است و مثلا در بخش نفت و گاز که این استان جزو پنج استان کشور به لحاظ ذخایر نفت و گاز است به خوبی نتوانسته شرایط توسعه و اشتغال را در استان بهبود ببخشد.

یکی از مهمترین مشکلات سالهای گذشته ایلام اعتبارات دو درصدی از محل استانهای نفت خیز بوده که این بودجه کمتر از حد به استان اختصاص یافته است.

در حال حاضر بیش از 12 هزار نیروی تحصیل کرده بیکار در استان ایلام وجود دارد که علاوه بر آن نرخ بیکاری در استان بیش از 21 درصد است که البته طبق آمار غیر رسمی این میزان به بیش از 30 درصد نیز می رسد.

بیکاری باعث شده بیشتر مردم استان فرار را بر قرار ترجیح دهند و راهی کلانشهرها شوند که این عامل خود باعث کمتر شدن جمعیت استان نیز شده است.

بررسی وضعیب اعتباری استان در مجلس

علی محمد نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: در لایحه بودجه آنچه که به عنوان سهم استان آمده در دوبخش است که یکی مربوط به ردیفهای ملی طرح ها و پروژه های تملک دارایی و سایر طرحهای استان و یکی هم بودجه های استانی است.

احمدی افزود: دولت یازدهم در یک رویکرد جدید برمبنای عملکرد سالهای 1391 و 1392 در یک فرآیند بودجه ریزی واقع بینانه اقدام به بازنگری در بودجه کرده است و با رتبه بندی پیشرفت فیزیکی طرح ها اولویت را به طرح ها و پروژه هایی داده که از پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد برخوردار است.

احمدی اضافه کرد : این پروژه ها از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بودند و رشد خوبی نسبت به بودجه سال 1392 داشتند اما بخش دیگر از پروژه های ما پروژه های هستند که زیر 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. در تلاش هستیم که به تناسب افزایش رشد اعتبارات پروژه های بالای 80 درصد توجه خاصی به این پروژه ها شود.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اینکه پروژه های استان ما بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند رشد بودجه قابل توجه است تلاش شد پروژه هایی که ما داریم این پروژه ها به پروژه های ملی و ملی استانی تبدیل شوند و تقریبا 20 تا پروژه ملی وملی استانی شد.

اعتبارات ایلام در حد یک پروژه بزرگ در کلان شهرها نیست

یک کارشناس مسائل اقتصادی در استان ایلام به خبرنگار افزود: متاسفانه باید گفت سالانه اعتباری که به استان در بخش عمرانی اختصص پیدا می کند اندازه یک پروژه عمرانی در کلان شهرها است.

علی مرادی عنوان کرد: در حال حاضر پیشرفت پروژه های استان از برنامه های قبلی عقب تر است و با این روند پروژه های استان به خصوص در بخش راهسازی تا 50 سال آینده به بهره برداری می رسند.

وی عدم تونایی مدیران استان ایلام از جذب اعتبارات ملی را از مهمترین مشکلات استان عنوان کرد و افزود: در طول سال بسیاری اعتبارات طرحهای ملی استان برگشت می خورد که نشان از عدم توانایی مدیران استان دارد.

این کارشناس اظهار داشت: یکی از مهمترین پیامدهای اعتبارات قطره ای و نیمه تعطیل شدن پروژه های استان بیکاری است که باید گفت این روند در جهت توسعه استان بسیار مضر است.

وی اظهار داشت: با این روند توسعه استان محرومی مثل ایلام امکان پذیر نیست مگر اینکه توجه ویژه در بخش اعتبارات و سرمایه گذاری دولت صورت گیرد که البته با توجه به وجود اصل 44 قانون اساسی ورود بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخودار است.

آینده ایلام چه می شود

یکی از سوالات اساسی که پاسخی برای آن یافت نمی شود اینکه آینده استان ایلام با این وضعیت اعتباری و بیکاری چه می شود و آیا استان بعد از 30 سال محرومیت به جایگاه در خور خود می رسد.

باید گفت برای توسعه استان کوچکی مثل ایلام باید از ظرفیتهای خود استان استفاده کرد و با یک سرمایه گذاری کلا در هر یک از بخشهای کشاورزی و نفت و گاز می توان هم مسیر را توسعه هموار کرد و هم باعث اشتغال در استان شد.

با این حال انتظار می رود مسئولان کشوری در تخصیص اعتبارات به استانهای محروم کشور مثل ایلام توجه و دقت ویژه داشته باشد.