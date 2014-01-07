سفر زمستانی پرندگان به ایلام/ زیستگاه های استان با آغوش باز پذیرای پرندگان مهاجر

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن زیستگاه های طبیعی منحصر به فرد از دیرباز تا کنون جایگاه و محل زندگی هزاران گونه جانوری مختلف بوده است.

این استان به دلیل طبیعت بکر و منحصر به فرد خود به عروس زاگرس معروف و در حال حاضر بیش از 183 گونه پرنده در این استان زندگی می کنند.

مناطق طبیعی و بکر استان ایلام به دلیل شرایط آب و هوایی خاص جایگاه مناسبی برای سپری کردن زندگی گونه های مختلف جانوری و پرنده است که همین عامل بر زیبایی های طبیعیت استان افزوده است.

همه این عوامل باعث شده تا چندین منطقه شکارممنوع در استان شکل بگیرد و مناطق بکر استان تحت عنوان مناطق حفاظت شده در فهرست آثار ملی کشور ثبت شوند.

در میان زیستگاه های جانوری استان ایلام مناطقی مانند رودخانه سیمره، عقبه سد کرخه و... در فصل زمستان پذیران هزارن پرنده مهاجر از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای خارجی است.

در سالهای گذشته به آبگیری سد سیمره پرندگان زیادی به این منطقه مهاجرت می کنند و هم اکنون این سد به عنوان یکی از اصلیترین زیستگاه های طبیعی کشور شناخته می شود که در فصل زمستان میزبان هزاران پرنده مهاجر است.

علت اصلی مهاجرت پرندگان به استان برودت هوا در مناطق شمالي است که باعث می شود گونه‌هاي هوبره، درنا، اردك سرسبز، غازخاكستري، باقرقره، باطلان، هواسيل خاكستري، اكرت بزرگ، چنگر، اردك حنايي و خروس كوهي به مناطق گرمسيري استان مهاجرت کنند.

ورود انواع پرندگان مهاجر به ایلام

مدیر کل محیط زیست استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: استان ایلام دارای مناطق بکر و زیستگاه های طبیعی برای میزبانی پرندگان مهاجر است.

غلامحسین کاظمی بیان داشت: در فصل زمستان هزاران پرنده مهاجر از نواحی عرض شمالی، آسیای مرکزی و حتی از سیبری به استان ایلام مهاجرت می کنند که در این موقع طبیعت استان بسیار دیدنی می شود که البته باید مردم نیز همکاری لازم جهت مراقبت از گونه ها داشته باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: به علت باریدن برف در استان پرندگان و حیوانات به مناطق مسکونی عشایری و حاشیه های شهر پناه برده اند.

کاظمی افزود: با توجه به اینکه زیستگاه ها و مراتع استان پوشیده از برف هستند و یافتن غذا برای حیوانات مشکل است شهروندان استان می توانند با قرار دادن دانه بر سر راه آنها و جلوگیری از کشتن آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد : مردم در صورت مشاهده هرگونه پرنده به مناطق شهری با شماره تلفن 3331704 و 3332286 تماس حاصل کنند.

وی افزود: پرندگانی مانند حواصیل، مرغابی، آبچیلک و ... به مناطق گرمسیری استان ایلام مهاجرت می‌کنند.

وي اضافه كرد: امسال نیز همزمان با مهاجرت پرندگان از مناطق مختلف به زيستگاه‌هاي گرمسيري در جنوب استان ايلام و افزايش بي‌حد تعداد آنها و به منظور حفاظت از گونه هاي نادر محيط بانان اين اداره در زيستگاه‌هاي مناطق ياد شده مستقر شده اند و پرندگان مهاجر تا اواخر فصل سرما در مناطق گرمسیری استان ایلام قرار گرفته و پس از آن به مناطق خود بر می‌گردند.

با توجه به گوناگونی اقلیم آب و هوایی و وجود آبگیرهای متعدد در استان ایلام افزون بر پرندگان بومی آبزی و کنار آبزی، سالانه شمار زیادی از گونه های پرندگان دیگر نیز به ایلام مهاجرت می کنند که در این زمینه همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی و همچنین حضور مردم ضروری است.

رودخانه سیمره به طول 120 کیلومتر مهمترین و اصلی‌ترین زیستگاه پرندگان در استان ایلام به شمار می‌رود و طبق گفته مسئولان در صورت برخورد با هرگونه تخلف و شکار پرندگان و دیگر جانوران با متخلفان برخورد شده و ضمن دستگیری تحویل مراجع قضایی استان می‌شوند.

طبق اعلام کارشناسان دریاچه پشت سدهای ایلام مانند‎ ‎سدهای ‏ایلام، کرخه و سیمره تالاب محسوب می‌شوند و بسیاری از پرندگانی که‎ ‎ذکر شد در این تالاب ‏ها بسر می‌برند‎ و در استان ایلام هر چند به واسطه خشک شدن تالاب ها بسیاری از پرندگان از استان مهاجرت کرده اند، اما وجود سد سیمره و سد ایلام باعث شده همچنان از وجود پرندگان مختلف بهره مند باشد.