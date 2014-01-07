راههای منتهی به شهر کرمان بسته شده اند/ تلاش برای بازگشایی راهها ادامه دارد

خداداد مقبلی دقایقی قبل در گفتگو با مهر با اعلام این خبر از مردم خواست از تردد بی مورد و غیر ضروری خودداری کنند و تدابیر ایمنی را در رفت و آمدهای ضروری انجام دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به شدت بارش برف تمامی محورهای منتهی به شهر کرمان بسته شده است و اکیپهای مختلف راهداری و ماموران در حال بازگشایی جاده های منتهی به شهر کرمان هستند.

وی از استقرار راهداران در سایر مناطق استان کرمان خبر داد و افزود: تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا راهها در اسرع وقت باز شود.

وی از مسدود بودن 400 راه روستایی در شهرستان کرمان خبر داد و گفت: ماموران با تمام وجود در حال تلاش برای باز کردن راهها هستند.

مقبلی از فعالیت بیش از 40 اکیپ در جاده های مختلف استان کرمان خبر داد.

بارش برف امتحانات دانشگاههای، فعالیت بانکها و ادارات دولتی، رفت و آمد در خیابانها و جاده ها و فعالیت مدارس در شهر کرمان را مختل کرده است.