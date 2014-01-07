بارش یک متر برف در روستاهای بافت/ راههای روستایی بافت 100 درصد مسدود شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بهروز صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بارش برف از ساعت سه بامداد سه شنبه در شهرستان بافت آغاز شده و طبق اعلام هواشناسی شاهد بارش 60 سانتی متر برف در شهر بافت و یک متر برف در ارتفاعات و روستاهای شمالی شهرستان بافت نظیر گوغر، کیسکان و کفنوییه هستیم.

وی با اشاره به مسدود بودن گدار کفنوییه و افزود: تردد به سمت سیرجان نیز به سختی انجام می شود.

این مسئول با اشاره به مسدود بودن 100 درصدی راهای ارتباطی روستایی بافت اذعان داشت: در حوزه بخش خبر نیز ارتباط به دهستان خبر به سختی انجام می شود.

وی گفت: راههای ارتباطی روستاهای کوشک، طرنگ و کیسکان نیز مسدود است.

این مسئول گفت: از مردم در خواست داریم که از تردد غیر ضروری در خیابان های شهر و همچنین محورهای مواصلاتی شهرستان جدا خودداری کنند.



