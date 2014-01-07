24 پایگاه امداد طرح زمستانه در محورهای مواصلاتی گلستان

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 14 پایگاه به صورت ثابت و 10 پایگاه سیار در مدت 90 روز طرح زمستانی مشغول به فعالیت می باشند.

وی ادامه داد: در این 90 روز 40 دستگاه آمبولانس و 9 دستگاه خودرو نجات به کار گیری می شود و نزدیک به 11 هزار نجاتگر مشغول ارائه خدمت به مسافرین و هم استانی ها می باشند.

وی در توضیح ارائه خدمات به مسافران تصریح کرد: خدمات ارائه شده به مسافرین مرتبط با حوادث ترافیکی، خدمات مرتبط با مخاطرات کوهستانی و خدمت رسانی به مردم در محورهای مواصلاتی استان است.

اکبری خدمت رسانی به مادران باردار را از دیگر فعالیت های جمعیت هلال احمر استان در طرح زمستانه دانست و اذعان داشت: با توجه به قرار داشتن برخی روستاها در مناطق کوهستانی در هنگام نیاز مادران باردار به آنها خدمات دهی می شود.

وی ادامه داد: این کار اگرچه در حیطه فعالیت جمعیت هلال احمر استان نمی باشد اما به جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و کمک رسانی به هم استانی ها توسط این مجموعه انجام می گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان اجرای طرح زمستانه سال جاری را برای نهمین سال اعلام کرد و افزود: در سال جاری ضریب خدمت رسانی به مردم در مقایسه با سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: عمده ترین اتفاقاتی که در طرح زمستانه، در محورهای کوهستانی مانند توسکستان و خوش ییلاق به دیلیل برف گرفتگی و ایجاد کوران و کولاک شدید رخ می دهد.

وی در خاتمه از کمک رسانی به یکی از مادران باردار در شب گذشته خبر داد و افزود: در مناطق کوهستانی کلاله مادر بارداری که با مشکل مواجه شده بود توسط امدادگران جمعیت هلال احمر به بیمارستان شهر کلاله منتقل شد.

