بررسی سئوال رسایی از وزیر فرهنگ در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور 231 نماینده به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
اولین دستورکار جلسه امروز ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی در مورد طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان در برخی از شوراها نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت همچنین بررسی گزارشی کمیسیون آموزش در مورد طرح نظام رتبه بندی معلمان را نیز در دستور کار دارند.
امروز همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی در خصوص لایحه موافقتنامه امنیتی بین ایران و پاکستان را بررسی خواهند کرد.
بررسی سئوال رسایی نماینده تهران از جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علل توهین به برخی شعائر دینی و فرهنگی نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.
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