بررسی سئوال رسایی از وزیر فرهنگ در دستور کار مجلس قرار گرفت

بررسی سئوال رسایی نماینده مردم تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علل بی حرمتی به برخی شعائر دینی و فرهنگی در کشور در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.