ثبت نام آزمون المپیادهای کشوری در خوزستان انجام می شود

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت نام مرحله اول آزمون المپیادهای علمی کشوری از روز شنبه 21 دی ماه 1392 آغاز می شود و این مرحله از ثبت نام تا روز شنبه پنج بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.



وی تصریح کرد: داوطلبان می توانند از طریق مدیران مدارس به سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان (سناد) به نشانی: www.sanaad.medu.ir مراجعه و جهت ثبت نام اقدام نمایند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان خاطر نشان کرد: مرحله اول این المپیاد در هفت گروه ریاضی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، زیست شناسی، ادبی و نجوم از 29 بهمن 1392 تا دوم اسفند 1392 برگزار می شود.



گفتنی است دانش آموزان می توانند جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام به مدیران دبیرستان ها و هنرستان های سراسر استان مراجعه نمایند.