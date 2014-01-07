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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۲۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

عراقچی پنجشنبه و جمعه با اشمید در ژنو ملاقات می‌کند

عراقچی پنجشنبه و جمعه با اشمید در ژنو ملاقات می‌کند

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از ملاقات خود با معاون کاترین اشتون در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاریدر شهر ژنو خبر داد.

سید عباس عراقچی،عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفت و گو با خبرنگار مهر از ملاقات با هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری (9 و 10 ژانویه) در شهر ژنو سوئیس خبر داد.

عراقچی پیش از این اعلام کرده بود که چند اختلاف سیاسی بین ایران و 1+5 برای اجرای مذاکرات باقی مانده است که قرار است در ملاقات وی با اشمید مورد بررسی قرار گیرد.

20 ژانویه به عنوان تاریخ پیشنهادی برای اجرای توافق ژنو در نظر گرفته شده و در صورت توافق عراقچی و اشمید آغاز توافق از این روز خواهد بود.

 


 

کد مطلب 2209384

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