امين اكبري رييس جديد هيئت پرورش اندام خراسان شمالي شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه مجمع عمومی هیات پرورش اندام خراسان شمالی با حضورغلامرضا پارسا، سرپرست فدراسیون پرورش اندام كشور و مديران و مسئولان ورزشي خراسان شمالي در محل سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان شهرستان بجنورد برگزار شد.

در اين مجمع پس از دو بار راي گيري امين اكبري مطلق با كسب 9 راي از 17 راي ماخوذه براي چهار سال به عنوان رييس هيئت پرورش اندام استان انتخاب شد.

اكبري مطلق كه از فعالان رسانه‌اي خراسان شمالي به شمار مي‌رود و روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالي نيز هست سابقه فعاليت در رشته هاي مختلف ورزشي را دارد.

در چند سال گذشته هيئت پرورش اندام خراسان شمالي فاقد رييس و سرپرست مشخص بود و به همين دليل نيز نابساماني بسيار زيادي در برنامه هاي ورزشكاران اين رشته ديده مي شد به گونه اي كه حتي برگزاري مسابقات قهرماني پاورليفتينگ استان نيز بدون هماهنگي مسئولان و به صورت خصوصي برگزار مي شد.

رييس جديد هيئت پرورش اندام خراسان شمالي پس از انتخاب به اين سمت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين كه اكنون در این استان 17 باشگاه پرورش اندام فعالیت دارند، اظهار كرد: شناسایی جوانان با استعداد رشته ورزشي پرورش اندام، تشکیل هیئت های پرورش اندام در شهرستان ها، برگزاری کلاس های داوری، جذب حامي مالي براي اعزام تيم هاي استان به مسابقات كشوري و ... از جمله برنامه هاي وي براي ساماندهي اوضاع اين هيئت به شمار مي رود.

امین اکبری مطلق اضافه كرد: علاوه بر اين نظارت بیشتر بر عملکرد باشگاه های پرورش اندام استان در چارچوب قانون از ديگر برنامه هاي او خواهد بود چرا كه استفاده غيرقانوني و نادرست برخي از باشگاه هاي پرورش اندام استان از داروهاي مكمل و نيروزا به دغدغه خانواده ها بدل شده است.

رييس جديد هيئت پرورش اندام استان گفت: خراسان شمالي استعدادهاي درخشاني در زمينه پرورش اندام دارد و در صورتي كه اين استعدادها به درستي مديريت و هدايت شوند مي توان اميدوار بود كه در آينده اي نزديك سكوهاي قهرماني كشور در اين رشته ورزشي به جوانان اين استان تعلق يابد.