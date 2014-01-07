به گزارش خبرگزاري مهر، بهرام عبدالحسینی اظهار داشت: جشنواره استانی شعر نماز ۱۷ بهمن ماه امسال در شهرستان مهریز با هدف خلق و تولید آثار هنری توسط هنرمندان با رویکرد دینی به ویژه نماز، شناسایی استعدادهای ادبی و هنری جامعه هنرمندان در راستای صیانت و پاسداشت از سرمایه های علمی و هنری، بهره مندی از نظرات هنرمندان کشور و استفاده از ظرفیت بالای هنر در گسترش فرهنگ نماز اول وقت برگزار می شود.

وی افزود: نماز و شهدا در دفاع مقدس، نماز و سبک زندگی اسلامی، نماز و فرهنگ و هنر، نماز و رشد و تعالی، نماز و جوانان موضوعات این جشنواره است.



عبدالحسینی با بیان اینکه تاکنون، ۴۰ اثر به این جشنواره ارسال شده است، بیان کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره باید آثار خود را تا تاریخ ۲۸ دی ماه به نشانی مهریز، خیابان مطهری جنوبی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز ارسال کنند.

وي ادامه داد: اولين سوگواره سالانه عكس با عنوان لحظه هاي عاشورايي نيز در ميبد برگزار مي شود.

مديركل ارشاد استان يزد ادامه داد: با توجه به اهميت فرهنگ عاشورا و عزاداري در بين مردم متدين شهرستان ميبد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، اولين سوگواره سالانه عكس ميبد را با عنوان لحظه هاي عاشورايي برگزار مي كند.

عبدالحسيني افزود: نمايشگاه اين آثار 20 ديماه در اين شهرستان برگزار مي شود.