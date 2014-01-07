معصومه ابتکار پنج شنبه به گرگان می آید/ تخریب تخلفات جاده ای در جنگل گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران ابراز داشت: خانم ابتکار در سفر یک روزه ای که خواهند داشت به سرکشی جاده ابر و بررسی برخی مشکلات در حوزه محیط زیست خواهند پرداخت.

وی در ادامه با اشاره به مجوزهای حمل سلاح در استان ابراز داشت: در حال حاضر حدود 25 هزار مجوز حمل سلاح اعم از گلوله زنی، ساچمه زنی و بادی در استان صادر شده است .

مهاجر ادامه داد: همچنین 270 پروانه صید ماهی با قلاب نیز در استان صادر گردیده است.

جاده پارک ملی گلستان خارج از 11 متر و 60 سانت باشد تخریب میشود

وی در خصوص جاده جنگل گلستان گفت: قرار شده است که این جاده به عنوان جاده گردشگری مد نظر قرار گیرد و جاده ای که در شمال گلیداغ ساخته می شود به عنوان جاده اصلی بزرگراه قرار بگیرد.

مدیر کل محیط زیست استان اضافه کرد: جاده پارک به عنوان جاده اکوتوریسم انتخاب می شود و خارج این محدوده هر چقدر هم که باشد تخریب می شود و بر اساس تعهدات وزارت راه و شهرسازی تمامی ادوات و کارگاه ها تا یکسال آینده از این جاده جمع آوری می شوند.

وی با بیان اینکه خطر سیل در این جاده زیاد است، تصریح داشت: در حال حاضر حوزه آبریز جاده پارک ملی گلستان حدود 37 هزار هکتار است و با توجه به قرار گرفتن این جاده در این حوزه احتمال خطر سیل همیشه وجود دارد.

مهاجر افزود: این جاده به لحاظ مسافت کم و روستاهایی که می تواند به هم متصل کند باعث توسعه و رونق روستاها می شود و همچنین به مردم کمک می کند تا از لحاظ اشتغال و خدمات زندگی بهتری را داشته باشند.

وی اذعان داشت: در حال حاضر تمامی مقامات استانی مصصم هستند تا این جاده ساخته شود چرا که نابودی پارک ملی گلستان پشیمانی ملی و بین المللی را به بار خواهد آورد.