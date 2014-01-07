صاحب آهنگر، کارگردان تئاتر و هنرمند بازیگر مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نمایش "پُک" که طبق اعلام دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر در بخش مرور پذیرفته شده است، توضیح داد: نمایش "پُک" اثری است با سه بازیگر به کارگردانی خود من و بازی فاطمه مکاری، رضا عموزاد و من که در جشنواره تئاتر فجر امسال پذیرفته شده است. البته فاطمه مکاری نویسنده اثر هم هست که به عنوان بازیگر نیز ما را همراهی می‌کند.

وی افزود: در این نمایش 3 شخصیت به نام‌های کاوه، سیاوش و لیلا حضور دارند که در دوران دانشگاه با هم همکلاس بوده‌اند و در بخش اول نمایش می‌بینیم که سیاوش و لیلا با هم ازدواج کرده‌اند و سیاوش قهرمان زندگی لیلا است.

آهنگر ادامه داد: سیاوش در بخش اول نمایش قهرمان زندگی لیلا است ولی بعد از مدتی جایگاهش را از دست می‌دهد و ورق برمی‌گردد و داستان با این جریان ادامه می‌یابد.

وی این تغییر رویه داستان و تغییر جایگاه شخصیت‌ها را موردی عنوان کرد که باعث می‌شود مخاطب در مورد شخصیت‌های داستان قضاوت کند و به دنبال بازیابی شخصیت‌های داستان باشد.

این کارگردان تئاتر مازندرانی در مورد زمان تمرین این نمایش و اجراهایش بیان کرد: تابستان امسال تمرین‌های این اثر را در ساری آغاز کردیم و اواخر مهرماه و اویل آبانماه نیز 10 اجرا در ساری داشتیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای نمایش "پُک" در شهر ساری با استقبال روبرو شد، گفت: اصولا اجرای نمایش جدی در شرستان‌ها بسیار سخت است و اگر اجرای نمایش مرتبط با کودک و یا با سوژه‌های طنز نباشد انتظار استقبال از آن نمی‌رود.

آهنگر ادامه داد: من و گروهم یعنی گروه "تئاتر مهر" چهار دوره در جشنواره فجر حضور داشتیم یعنی گروهی تازه‌کار نیستیم ولی برای اولین بار در اجرای یک نمایش در ساری اقدام به بلیت‌فروشی کردم و از این کار و استقبال مردم نیز راضی هستم.

این فعال فرهنگی در مورد چگونگی راه‌یابی این اثر به جشنواره سی و دوم تئاتر فجر توضیح داد: امسال جرات کرده و اثرم را مستقیم به دبیرخانه مرکزی جشنواره ارسال کردم که خدا را شکر کارم در تهران قبول شد.

آهنگر در پایان سخنان خود و در پاسخ به این که آیا اجرای جشنواره فجر و اجرایی که از "پُک" در ساری رفته‌اند متفاوت است یا خیر؟ گفت: نویسنده اثر فاطمه مکاری است که وی در اجرای نمایش در تئاتر فجر بازی نیز خواهد کرد و ایفای نقش لیلا را برعهده دارد که این باعث پخته‌تر شدن کار خواهد شد. همچنین در اجرای جشنواره فجر به دنبال این هستیم که در طراحی لباس و طراحی صحنه تغییراتی ایجاد کنیم زیرا آنچه در ساری به روی صحنه رفت با پول خودمان و با یک مبلغ اندک بود ولی اجرا در جشنواره فجر متفاوت‌تر و مطمئنا حرفه‌ای تر خواهد بود.