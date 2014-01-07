11 کشته و زخمی بر اثر انفجار در غزنی/ عامل انتحاری 10 ساله دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات افغانی اعلام کردند که بر اثر انفجار انتحاری در ولایت غزنی در شرق این کشور دست کم سه پلیس کشته و هشت فرد دیگر زخمی شدند.



بر این اساس طالبان به یک پاسگاه پلیس در منطقه اندر حمله کرده و در جریان تیراندازی و انفجار در این منطه 11 نفر کشته و زخمی شدند.



وزارت کشور افغانستان نیز در بیانیه ای اعلام کرد که پلیس در جنوب این کشور یک کودک 10 ساله را که عامل انتحاری بود، بازداشت کرد.



بر این اساس این کودک 10 ساله در تلاش برای انجام یک حمله انتحاری علیه پلیس در ولایت هلمند بود که فورا شناسایی و بازداشت شد.



پس از بازداشت عامل انتحاری پلیس تحقیقات خود را درباره انگیزه این فرد آغاز کرد که کودک 10 ساله اعلام کرد برادرش به نام ظهیر که یکی از اعضای طالبان بوده وی را تشویق می کرده تا حمله انتحاری انجام دهد.



مقامات افغانی همچنین از کشته شدن چهار نفر در حمله راکتی به ولایت هلمند در جنوب افغانستان خبر دادند.



بر این اساس طالبان یک راکت را به ولایت هلمند پرتاب کردند که به اتومبیلی که حامل چهار سرنشین بود، اصابت کرد.