به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مترجمان و محققان حوزه مطالعات ترجمه از چند سال پیش با حضور در یک پروژه گروهی، اقدام به ترجمه و انتشار کتاب‌هایی درباره مطالعات ترجمه کردند که تاکنون 5 عنوان از مجموعه مطالعات ترجمه در نشر قطره به چاپ رسیده و 5 عنوان دیگر هم در مسیر چاپ قرار دارند.

محققان و مترجمان مختلف کشور در این طرح شرکت دارند و به ترجمه و گردآوری مطالب کتاب‌های آن مبادرت دارند. «ترجمه» و «زبانشناسی و ترجمه»، «آموزش ترجمه»، «نظریه‌های نوین ترجمه» و «اصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه» عنوان کتاب‌هایی هستند که به عنوان 5 کتاب اول این مجموعه چاپ شده‌اند.

«ترجمه و قدرت»، «زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی در مطالعات ترجمه»، «ترجمه و هویت در قاره آمریکا»، «ترجمه متون حقوقی» و «نقد ترجمه در اروپا» عنوان 5 کتابی هستند که زیر چاپ و در مسیر چاپ قرار دارند و درباره‌شان اظهار امیدواری می‌شود تا نمایشگاه کتاب تهران در سال 93 به بازار عرضه شوند. 3 عنوان از این کتاب‌ها مجوز چاپ گرفته و 2 عنوان دیگر در انتظار اخذ مجوز هستند.

این پروژه همچنان ادامه خواهد داشت و فعلا نقطه انتهایی برای آن متصور نیست. همه کتاب‌هایی که تا به حال در قالب این پروژه چاپ شده و برای چاپ آماده می‌شوند، اثر ترجمه‌ای هستند و دست‌اندرکاران این طرح امیداورند در سال‌های آینده به سمت انتشار آثار تالیفی درباره ترجمه در قالب این مجموعه حرکت کنند.