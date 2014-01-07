۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۵۷

آماده‌سازی 5 کتاب تازه برای انتشار در مجموعه مطالعات ترجمه

پنج عنوان کتاب جدید برای انتشار در قالب مجموعه مطالعات ترجمه توسط نشر قطره آماده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مترجمان و محققان حوزه مطالعات ترجمه از چند سال پیش با حضور در یک پروژه گروهی، اقدام به ترجمه و انتشار کتاب‌هایی درباره مطالعات ترجمه کردند که تاکنون 5 عنوان از مجموعه مطالعات ترجمه در نشر قطره به چاپ رسیده و 5 عنوان دیگر هم در مسیر چاپ قرار دارند.

محققان و مترجمان مختلف کشور در این طرح شرکت دارند و به ترجمه و گردآوری مطالب کتاب‌های آن مبادرت دارند. «ترجمه» و «زبانشناسی و ترجمه»، «آموزش ترجمه»، «نظریه‌های نوین ترجمه» و «اصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه» عنوان کتاب‌هایی هستند که به عنوان 5 کتاب اول این مجموعه چاپ شده‌اند.

«ترجمه و قدرت»، «زبان‌شناسی نقش‌گرای هالیدی در مطالعات ترجمه»، «ترجمه و هویت در قاره آمریکا»، «ترجمه متون حقوقی» و «نقد ترجمه در اروپا» عنوان 5 کتابی هستند که زیر چاپ و در مسیر چاپ قرار دارند و درباره‌شان اظهار امیدواری می‌شود تا نمایشگاه کتاب تهران در سال 93 به بازار عرضه شوند. 3 عنوان از این کتاب‌ها مجوز چاپ گرفته و 2 عنوان دیگر در انتظار اخذ مجوز هستند.

این پروژه همچنان ادامه خواهد داشت و فعلا نقطه انتهایی برای آن متصور نیست. همه کتاب‌هایی که تا به حال در قالب این پروژه چاپ شده و برای چاپ آماده می‌شوند، اثر ترجمه‌ای هستند و دست‌اندرکاران این طرح امیداورند در سال‌های آینده به سمت انتشار آثار تالیفی درباره ترجمه در قالب این مجموعه حرکت کنند.

