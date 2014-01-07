به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات را پشت سر نهاديم اما هنوز التهابات جامعه فروکش نکرده است و بازار اتهامات و کينه‌توزي‌ها و چسب‌ها و برچسب‌ها داغِ داغ است و اتفاقاً عرصه براي جولان گروه‌ها و جناح‌ها فراخ‌تر شده است. دعواهاي سياسي همواره در بعد از انقلاب بوده و اعظم وقت سياستمداران و رسانه‌هاي آنها و در مواردي هم مردم ما را به خود مشغول داشته است. حال اگر به اين دعواها «رابطه با آمريکا» و «رويکرد جديد مذاکرات هسته‌اي» نيز اضافه شود که ديگر آن مي‌شود که شده است؛ يعني از صبح تا به شام، عده‌اي رد کنند و عده‌اي ديگر اثبات.

اگر بتوانيم از اين مباحث فراتر برويم و از جنجال‌هاي سياسي فاصله بگيريم، به مهم‌ترين مسئله‌اي که گريبان‌گير دولت و جامعه ‌ماست، مي رسيم؛ يعني توسعه. پاسخ به اين پرسش، وقتي مي‌تواند جدي و درخور توجه باشد که بيان‌کننده‌نسبت توسعه با ادامه‌راه انقلاب باشد و بدون تذکر به اين نسبت، هرچه هست بيراهه است و گمراهي. با روي کارآمدن دولت جديد، بايد پرسيد اين دولت با توسعه و برنامه‌هاي توسعه چه خواهد کرد و جامعه‌ ما زين ‌پس چه راهي را در پيش خواهد گرفت. دولت چه در مقام پاسخ نظري به اين مسئله برآيد و چه برنيايد، هر تصميمي که بگزيند و هر نوع عملي که در پيش بگيرد، پاسخي به اين پرسش داده است.

زندگي ترقي خواهانه

سرويس سبک زندگي با پرسش «ما چه نوع زندگي‌اي را آرزو داريم؟» شروع و با پرداختن به موضوع «مهاجرت» در بخش مصاديق، ادامه مي‌يابد. در اين سرويس يادداشت‌هايي با عناوين «فراموش می‌کنم، پس پیشرفت می‌کنم»، «هل من مزید؟»، «زنان نمی‌دانند چه آرزو کنند» و «آمال روستا و رنج شهر» از اساتيدي چون دکتر مهدي معين‌زاده، سيد جعفر مرعشي، محمدحسن علیپور و دکتر محمد فاضلی به چاپ رسيده است.

امکان‌هاي ما براي توسعه

سرويس نظام اجتماعي با بحث درباره‌نسبت «سياست و توسعه» آغاز شده و در بخش مقولات به موضوع چيستي «شاخص‌هاي توسعه» پرداخته است. در بخش مصداق نيز، سؤالاتي از قبيل مسائل توسعه در کشور ما چيست و در مسير توسعه، چه راه‌هايي براي ما ممکن است، مطرح شده و اساتيدي چون دکتر ابراهيم فياض، دکتر فرشاد مؤمني، دکتر حسین راغفر، دکتر سیداحسان خاندوزی، عطاءالله بیگدلی، آقاي علی‌نجات غلامی، محمد قاسمی و خسرو نورمحمدی، در مطالبي با عناوين «تقسیم کار جهانی»، «بازآفرینی جمهوری اسلامی»، «شیرینی‌های لیبرالیسم یا خویشتن‌داری اعتدال‌گرایی؟»، «ما و معیارهای توسعه» و «جدال صورت‌ها» به اين سؤالات پاسخ داده‌اند.

برنامه‌ريزي توسعه

سرويس نظريه اجتماعي با موضوع ماهيت «علم برنامه‌ريزي» و يادداشت «خودآگاهی به وضع تاریخی نظریات توسعه» در بخش کليات آغاز شده و در بخش مقولات، به موضوع نسبت «علم و تکنولوژي و تکنوساينس» در عصر کنوني پرداخته است. امکان‌هاي ما در «برنامه‌ريزي توسعه» موضوع بخش مصداق است که در گفت‌وگوهايي با دکتر محمدامین قانعی‌راد و دکتر علي‌اصغر سعيدي مورد واکاوي قرار گرفته است.

عقلانيت سياسي

سرويس تفکر با مسئله‌فاعل سیاست کیست و چگونه پدید مي‌آید، آغاز مي‌شود و در مطالبي با عناوين «جدال بر سر عقل»، «سياست و ذات» و «سياست عليه واقعيت» به آن پرداخته مي‌شود. در بخش مقولات، در مطلبي با عناوين «در تمنای تفکری دیگر» و «سیاست، فلسفه و تفکر آینده» موضوع «ايدئولوژي‌زدگي و سياست‌زدگي» مورد بحث قرار گرفته است. موضوع «وضعیت فکری سیاست کنونی ما» در بخش مصداق با مطالبي چون «سیطره‌ عمل و فقر اندیشه در ایران مدرن» و «ساخته ‌شدن علوم و عقل سياسي در تمدن اسلامي» بررسي شده است. اين مطالب به قلم اساتيدي چون دکتر سعید بینای‌مطلق، دکتر احمدعلی حیدری، دکتر مهدی بنایی و دکتر رضا نجف‌زاده نگاشته شده است.

خواست جمعي

چرا ما غرب را خواستيم، سؤال آغازين سرويس هنر و ادب بوده که در بخش مقولات با موضوع «انسان مثالي» عمق‌پژوهي شده است. بررسي «خواست تجدد در آثار هنري» ما، نيز در بخش مصداق مطرح شده است. در اين سرويس، مطالبي با عناوين «قمار بر سر خود»، «اراده به نخواستن»، «فرد منتشر، غیاب امر متعال و غلبه‌ی لغو»، «مدرنیسم در بلوار» و «مهندس و صانع» و به قلم اساتيدي چون دکتر محمدجواد صافيان، دکتر وحید عسگرپور، يوسفعلي ميرشکاک، مجيد اخگر و محمد رنجبر به چاپ رسيده است.

تاريخ تجددمآبي

پرسش از ماهيت «تاريخ تجددمآبي» مسئله اصلي سرويس تاريخ بوده است. مطالب اين سرويس با يادداشت «عصری ناشناخته اما سرنوشت‌ساز» از دکتر حکمت‌الله ملاصالحی آغاز مي‌شود و با مطلبي از دکتر منوچهر آشتياني با عنوان «پیشرفت، توقف‌ناپذیری، غیرقابل برگشت بودن» ادامه مي‌يابد.

«معاصريت» و چيستي آن، موضوع بخش مقولات اين سرويس است که در آن تلاش مي‌شود شرط معاصر بودن و اينکه چه انساني، انسان معاصر است با يادداشت‌هاي دکتر مهدي پارسا و علي خدادادي مورد بررسي قرار گيرد. بخش مصداق، با موضوع «ما و کشورهاي متجددمآب» در برگيرنده‌ي يادداشتي با عنوان «جامعه‌متوهم» از دکتر بیژن عبدالکریمی و مطلبي با عنوان «بدیلی برای تجدد» از دکتر اکبر جباری است.

ضميمه‌فرهنگي هنري اسفار

در بخش معرفي کتاب ضميمه‌فرهنگي هنري اسفار که در آن کتابهاي تازه منتشر شده معرفي مي‌شود، درباره‌کتاب «فلسفه، ايدئولوژي و دروغ» دکتر رضا داوري‌اردکاني، اساتيدي چون دکتر علي مرادخاني، دکتر احمدعلي حيدري و استاد ميرشکاک، به نقد و نظر پرداخته‌اند. در بخش شخصيت اين شماره نيز بعد از گفت‌وگويي خواندني با دکتر «علي‌اصغر مصلح»، آثار وی معرفي شده است.

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