یک هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه در آموزش و پرورش هدر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر فاني در مراسم معارفه رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات و ارتباطات،افزود: نيروي انساني عامل اصلي توسعه پايدار در كشور است و دنيا اين مهم را پذيرفته است كه عامل توسعه، سرمايه انساني است و آموزش و پرورش زيرساخت سرمايه انساني را فراهم مي كند.

وي اضافه كرد : بچه هايي كه امروز در مدارس، درس مي خوانند ، در آينده نيروي انساني كشور را تشكيل مي دهند، بنابراين نقش معلم در تربيت نيروي انساني، نقشي تاثيرگذار و ممتاز است.

وزير آموزش و پرورش در ادامه تصريح كرد : اگر به دنبال تحول هستيم، بايد به نيروي انساني، توجه خاص داشته باشيم.

وي با اشاره به اظهار ناخرسندي مقام معظم رهبري از ميزان پيشرفت تحول در آموزش و پرورش در سال هاي گذشته تصریح کرد: علت اصلي اين تاخير آن است كه به مهمترين بخش تحول، يعني تحول در نيروي انساني توجه كافي مبذول نشده است.

فاني با انتقاد از تفكيك مراكز آمار ، فناوري اطلاعات و ارتباطات و برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني تصريح كرد : نتيجه اين پراكندگي كمبود قريب 50 هزار معلم و 58 هزار نيروي مازاد است كه سالانه يك هزار ميليارد تومان اعتبار را هدر مي دهد . لذا تصميم بر اين شد كه اين دو مركز ادغام و مديريت آن را به دكتر خسرو نظري بسپاريم كه تخصص ايشان است و مديريت استراتژيك و نگاه كلان به آموزش و پرورش است.

وي اضافه كرد: تفكيك بخش هاي مختلف تصميم گيري به صلاح دستگاه نبوده و بنا داريم اين مركز كه ظرفيت معاونت را دارد تقويت كنيم تا محلي براي تجميع و تلفيق برنامه ها باشد.

وزير آموزش و پرورش وجود دو سياست مهم اعلام شده يعني ساماندهي نيروي انساني و بهبود مديريت آموزشگاهي در اين مركز را دليل بر اهميت ويژه آن قلمداد كرد و اضافه کرد : حرف اول و آخر نيروي انساني را اين مركز مي زند و من براي ارتقاء آن به جايگاه معاونت با دكتر عسگري آزاد گفتگو كرده ام.

در پايان حكم انتصاب دكترخسرو نظري توسط وزير آموزش و پرورش به وي تقديم و از زحمات اسد الله اسدي گرمارودي و يوسف نوري تشكر و قدرداني به عمل آمد.

خسرو نظري داراي مدرك دكتراي رشته مديريت آموزشي است ودر كارنامه اجرايي وعلمي خود: مدرس آموزش عالي فرهنگيان، مراكز تربيت معلم آموزشكده هاي فني وحرفه اي و مديريت دولتي، رئيس مركز آموزش عالي فرهنگيان ومركز تربيت معلم شهيد ايزدپناه ياسوج، معاون برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني سازمان آموزش وپرورش استان كهگيلويه وبويراحمد وده عنوان تاليف وترجمه را داراست.