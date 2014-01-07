نقل و انتقالات نیم فصل ليگ برتر تکواندو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دور رفت دوازدهمين دوره ليگ برتر تكواندو تحت عنوان جام خليج فارس، روز يكشنبه هشتم دی‌ماه با برگزاری ديدارهای هفته ششم و هفتم در خانه تكواندو به اتمام رسيد.

در پايان اين رقابتها، شهرداری ورامين با 7 برد و 21 امتياز عنوان قهرمانی نيم فصل را به خود اختصاص داد،‌ دانشگاه آزاد با 6 برد،‌ يك باخت و 18 امتياز رده دوم را از آن خود كرد و پاس قوامين با 4 برد،‌ 3 باخت و 12 امتياز در رده سوم ايستاد. همچنين در اين جدول استيل البرز،‌ شركت ملی حفاری ايران، سلحشور، جوانه و شهرداری شهر انديشه به ترتيب رده‌‎های چهارم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

با پايان ديدارهای دور رفت، فصل نقل و انتقالات ليگ برتر از روز دوشنبه نهم دی‌ماه آغاز و تا پايان وقت اداري بيست و چهارم ماه جاری نيز ادامه خواهد داشت. با اتمام فصل نقل و انتقالات و با اعلام سازمان ليگ فدراسيون،‌ دور برگشت دوازدهمين دوره رقابتهای ليگ برتر، با برگزاری ديدارهای هفته اول و دوم روز يكشنبه 29 دی‌ماه در خانه تكواندو آغاز می‌شود.