معیشت مردم در یک شرایط مطلوب نیست/ از استقبال مردم درباره حقوق شهروندی متعجب شدم/ باید به مردم توضیح دهیم که یارانه برای دوران گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور با تشریح اقدامات موفق و عملکرد دولت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاکید کرد که هیچ حزب و جناح فعالی را در کشور نمی توان حذف کرد و رسانه‌هایی که بر طبل انشقاق می‌کوبند اشتباه تاریخی مرتکب می شوند.

رئیس جمهور با حضور در جمع استانداران دولت یازدهم به گشایش هایی که در سیاست خارجی کشور روی داده است اشاره کرد و گفت: نه خیلی خوشبین هستیم و نه خیلی بدبینیم چرا که باید واقعیت ها را دید و تحلیل ها را بر این اساس انجام داد.

وی افزود: امروز شرایط ما با چند ماه گذشته و شرایط قبل از این دولت متفاوت است، شما دیدید که در سازمان ملل و حاشیه آن تقریبا تمام سران کشورهای دنیا به ویژه کشورهای غربی خواهان دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران بودند و این شرایطی است که به ویژه در سالهای اخیر بی سابقه بود. قطعا این موضوع از آثار حضور مردم و تحقق حماسه سیاسی است.

بیشترین وقت را به مسائل اقتصادی اختصاص می دهم

رئیس جمهور با اشاره به موفقیت های دولت در حوزه اقتصادی اظهار کرد: در بخش اقتصاد در شرایطی بودیم که در رکود و تورم به سر می بردیم و دولت به دنبال شکستن این فضا بود. بنده شاید بیشترین وقت را در هفته به دلیل شرایط فعلی به مسائل اقتصادی اختصاص می دهم.

وی ادامه داد: حداقل از آغاز به کار دولت تدبیر و امید دو جلسه در هفته با مسئولان و مشاوران اقتصادی دولت دارم. اولین کار ما این بود که رشد تورم را متوقف کنیم که در این کار حتی بیشتر از انتظار اولیه شاهد کاهش بودیم و امروز در شرایطی به سر می بریم که شاهد کاهش 14 واحد درصدی رشد تورم هستیم که این موضوع از موفقیت عملکرد اقتصادی دولت حکایت دارد.

تشریح موفقیت های اقتصادی دولت

روحانی، کاهش 2.1 درصدی نرخ بیکاری، ثبات بازار، کاهش نرخ رشد نقدینگی، متفاوت شدن فضای کسب و کار و رونق آن و اختصاص تسهیلات فراوان برای رونق اقتصادی و رفع قوانین دست و پاگیر را از جمله اقدامات دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و رونق کسب و کار و تولید خواند.

وی به عملکرد دولت در مسائل اجتماعی اشاره کرد و گفت: در بخش مسائل اجتماعی شاهد آرامش نسبی در کشور هستیم. شرایط اجتماعی کشور باید به گونه ای باشد که افراد متمایل به خشونت که تعدادشان هم اندک است فضایی را برای کارهای خود پیدا نکنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از اهداف دولت آشتی و همکاری در بین همه آحاد جامعه بوده است، عنوان کرد: رسانه هایی که بر طبل انشقاق می کوبند اشتباه تاریخی را مرتکب می شوند.

باید باهم تعامل کنیم و قواعد بازی را بیاموزیم

وی با تاکید بر اینکه هیچ جناح و حزب فعالی را در کشور نمی توان حذف کرد، یادآور شد: باید در جامعه با هم تعامل کنیم و قواعد بازی را بیاموزیم. باید دست به دست هم بدهیم چرا که ما در شرایط ویژه ای قرار داریم. دولت برای یکدل کردن جامعه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا با حمایت مردم و رهبر معظم انقلاب این کار را انجام خواهد داد.

ما در کشور یک رهبر و یک دولت داریم

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در همه مراحل حساس، مقام معظم رهبری از راه و خط مشی دولت حمایت کرد، گفت: این برای ما سرمایه ارزشمندی است. ما یک رهبر و یک دولت داریم، همه باید بدانیم در شرایط فعلی باید دست یکدیگر را بگیریم و به عده ای اجازه ندهیم فاصله ای در جامعه به وجود آورند.

روحانی با بیان اینکه امروز شرایط فعالیت سیاسی احزاب آماده شده و آن را آماده تر می کنیم، اظهار داشت: در بخش استانداران یکی از درخواست های ما حمایت از فعالیت احزاب است. ما نمی توانیم در یک جامعه مدنی بدون تشکیلات و احزاب، افکار سیاسی را هدایت کنیم و باید مردم را آماده کنیم تا در زمینه سازماندهی سیاسی همه تلاش خود را به کار گیرند.

شب 23 رمضان لیست کابینه تکمیل شد

رییس‌جمهور با اشاره به نحوه انتخاب وزرا و استانداران، خاطرنشان کرد: دولت در زمینه سازماندهی و تشکیل دولت و همچنین انتخاب استانداران همه تلاش خود را به کار گرفت. ما بعد از صدها ساعت مشورت برای انتخاب وزرا در روزهای فراوان و شب‌های طولانی که گاهی تا نیمه‌شب ادامه می‌یافت شب 23 ماه مبارک رمضان به انتخاب همه وزرا رسیدیم و در آن لیلةالقدر در آغاز شب همه وزرای پیشنهادی را جمع کردیم و با آنها صحبت کردیم.

روحانی ادامه داد: آن شب برای من شب شیرینی بود و اینکه می‌توانستم روز تحلیف، لیست وزرا و برنامه دولت را تقدیم مجلس کنم. برخی از دوستان می‌گفتند این شدنی نیست ولی بحمدالله برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تقدیم لیست وزرا و برنامه دولت در روز تحلیف انجام شد.

اختلاف بین قوا به صلاح کشور نیست

وی افزود: اگر چه سئوالات فراوان ممکن است بعضی از وزیران را مکدر داشته باشد اما نباید برنجیم و شیوه تعاملی خود را با مجلس از دست بدهیم. سه قوه باید با هم و تحت نظرات مقام معظم رهبری کار خود را پیش ببرند. اختلاف بین دو قوه به صلاح کشور نیست.

رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس تا امروز در زمینه اصلاح بودجه 92 و بودجه 93 همکاری خوبی با دولت داشته است، تصریح کرد: برای یکی از وزیران ناچار شدیم 4 بار به مجلس برویم تا رای اعتماد مجلس را به دست آوریم گرچه این امر بی سابقه بود و من در تاریخ جمهوری اسلامی چنین چیزی را یاد ندارم اما حق مجلس بود و نباید از این امور برنجیم.

فرار از قانون منفعت موقت و ضرر طولانی دارد

وی ادامه داد: باید به مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجلس احترام بگذاریم و آنها را عملی کنیم چرا که غیر از قانونگرایی راهی نیست. فرار از قانون ممکن است منفعت موقت داشته باشد اما دارای ضررهای طولانی است، همه باید در برابر قانون سر تسلیم فرود آوریم و در راس قانون اساسی، سیاست های مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس است.

رئیس جمهور با اشاره به انتخاب استانداران اظهار داشت: بار سنگینی بر دوش وزیر کشور بود و او برای بعضی از استانداران سختی های فراوانی را تحمل کرد. انتخاب استانداران کار سختی است اما طبیعی است که نمایندگان مجلس توقعاتی دارند، مسئولان و ائمه جمعه نیز توقعاتی دارند. آنهایی که در انتخابات حضور فعال داشتند نیز توقع دارند، رساندن همه به نقطه اشتراک کار آسانی نبود اما در یک زمان معقولی انجام گرفت.

عملکرد استانداران بگونه ای باشد که هیچ جناحی احساس شکست نکند

روحانی با تاکید بر اینکه انتخاب استانداران در استانها باید به گونه ای باشد که هیچ جناحی احساس شکست نکند، یادآور شد: در کل باید به گونه ای عمل کنیم که هیچ جناحی احساس شکست نکند. اینکه اکثریت پیروز و اقلیت غیر پیروز وجود دارد انکارپذیر نیست اما در عین حال همه در برابر حقوق اساسی یکسان هستند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه همان گونه که در مذاکرات به دنبال بازی برد- برد هستیم و اگر این نتیجه برد -باخت شود یکی از طرفین مذاکره توافقنامه را کنسل می کند، گفت: در خصوص استانداران نیز باید همین گونه باشد که همه احساس برد کنند و هیچکس احساس باخت نداشته باشد. اگر ما بتوانیم مشترکات مورد اتفاق همه را معیار اصلی کار قرار دهیم هیچکس احساس باخت نمی کند.

اگر جناحی فکر کنید بازنده اید

وی با بیان اینکه استانداران به دنبال حل معضلات مردم هستند، گفت: کسی که جناحی فکر کند بازنده است. اگر استاندار خوب عمل کند همه استان و جناح ها برنده هستند، اگر معضلات محیط زیستی حل شود همه برنده اند.

روحانی ادامه داد: اگر معضل دریاچه ارومیه، زاینده رود، هامون و مشکل مراتع حل شود همه استان احساس پیروزی می کنند و بازی برد- باخت از بین می رود و تبدیل به انتخاب برد- برد می شود و همه بعد از 6 ماه می گویند ما همین استاندار را می خواستیم که معضلات را حل کند حتی آنهایی که اول مخالف بودند.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر استانداران خط قانون را برگزیدند و بر اساس آنچه در قانون آمده است عمل کرده و همه را به قانون گرایی دعوت کنند آیا کسی از انتخاب این استاندار احساس باخت می کند؟ یا اینکه انتخاب چنین استانداری را یک بازی برد - برد می داند.

استقبال مردم از حقوق شهروندی متعجبم کرد

وی خطاب به استانداران گفت: اگر حقوق شهروندی، شعار و مبنای کار شما باشد قطعا مردم از این رویکرد استقبال خواهند کرد. خوشبختانه پیش نویس اولیه منشور حقوق شهروندی آماده شده است و پیشنهادات بسیاری از سوی مردم برای آن ارائه شده است. بنده از این استقبال مردم درباره حقوق شهروندی متعجب شدم چرا که وقتی در گفتگوی تلویزیونی اعلام کردم پیس نویس این سند بر روی سایت قرار خواهد گرفت آنچنان استقبالی از سوی مردم انجام شد که سایت پاسخگوی این استقبال نبود.

روحانی افزود: این نشان می دهد مردم خواستار اجرای حقوق شهروندی هستند. برای اجرای این سند باید فصل سوم قانون اساسی را مورد توجه قرار داد چرا که بر اساس این فصل همه اقوام و اقشار جامعه ایرانی از حقوق یکسانی برخوردار هستند و هیچ کس نسبت به دیگری به دلیل قومیت و جنسیت برتری ندارد.

توصیه روحانی به وزیران برای بکارگیری مدیران زن

وی با تاکید بر اینکه زنان ما باید در زندگی اجتماعی خود این را احساس کنند که جنسیت معیاری برای برتری دیگری نسبت به آنان نیست یادآور شد: بنده به وزیران توصیه کرده ام که اگر در شرایط برابری برای بکارگیری یک نیرو بین یک زن و یک مرد قرار گرفتید، ترجیح با انتخاب نیروی زن است.

هیچ تفاوتی بین اقوام ایرانی نیست

رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ فرقی در ایرانیت بین این قوم و آن قوم وجود ندارد هیچ تفاوتی بین فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن، عرب و ... نیست همه ایرانی هستند و در پناه جمهوری اسلامی و پرچم اسلام قرار دارند و ما باید زمینه را برای رشد همه آنها فراهم کنیم.

منشور حقوق شهروندی تا پایان سال نهایی می شود

وی با بیان اینکه همه ایرانیان باید به ایرانی بودن خود افتخار کنند و بخشی از این کار بر عهده شما استانداران است ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن منشور حقوق شهروندی تا پایان سال جاری نسخه ای از آن در اختیار استانداران قرار گرفته و کار آموزش آن با حضورداوطلبانی از اقشار مختلف از جمله فرهنگیان، دانشگاهیان، علما ، ائمه جماعات و ... آغاز شود.

بخشی از مهاجرت ها به تهران به دلیل نبود آزادی های سیاسی و مدنی در شهرستانها است

روحانی گفت: مردم باید به حقوقشان برسند و آن را مطالبه کنند. مردم باید نقد کنند، انتقاد به نفع ما است بگذاریم جامعه باز و آزاد باشد. پس از بررسی هایی که در خصوص مهاجرت از شهرستانها به مرکز و تهران صورت گرفت متوجه شدیم بخشی از این مهاجرت ها مربوط به وجود آزادی های سیاسی و مدنی در تهران است.

رئیس جمهور ادامه داد: نباید بگذاریم فضای جامعه ما امنیتی شود بلکه باید بدنبال ایجاد فضای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه باشیم لذا تاکید ما بر این است که استانداران توسعه نگر و اعتدال گرا باشندو همواره کرامت و عزت مردم را در نظر داشته باشند.

ماجرای انتخاب وزیر کشور از زبان روحانی

وی با یادآوری سخنان خود با وزیر کشور قبل از انتخاب وی خاطرنشان کرد: روزی که با وزیر کشورصحبت می کردم شرط اول برای انتخاب، توسعه نگر بودن بود و دومین موضوع رعایت رفتار اعتدالی. بنده خطاب به آقای رحمانی فضلی گفتم چون شما شخصیتی توسعه نگر و معتدل هستید و این دو ویژگی نسبت به وجهه سیاسی شما پررنگ تر است شما را برای وزارت کشور در نظر گرفته ام.

روحانی با بیان اینکه باید در پی قانون باشیم چرا که همه آن را قبول دارند خطاب به استانداران گفت: در کارهای خود باید در پی حقوق شهروندی و برنامه دوم که تقدیم مجلس شده و مورد تایید نمایندگان نیز قرار گرفته است، باشید چرا که شما می دانید غیر از برنامه های وزیران، دولت برنامه های کلی خود را تقدیم مجلس می کند و این موضوع از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار می گیرد.

معیار استانداران نباید وابستگی به حزب الف یا ب باشد

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر معیارهای یاد شده را در نظر داشته باشیم و در مقام عمل واقعا اعتدالگرا باشیم قطعا به موفقیت خواهیم رسید. قطعا همه شما در حزب و یا گروهی فعالیت داشته اید اما امروز باید به عنوان استاندار همه جناح ها را در کنار هم ببینید و معیار شما وابستگی به حزب الف و ب نباشد.

تشریح معیارهای انتخاب مدیران از سوی استانداران

وی به استانداران توصیه کرد که معیار در انتخاب مدیران و افراد باید پاکدستی، توانمندی، اعتدال، اعتقاد به ولایت فقیه و ... باشد. نباید آدم های افراطی را برگزینیم بلکه افراد معتدل را انتخاب کنیم کسانی که بتوانند کار کنند ما هم باید با همه کار کنیم. اگر به عنوان یک ایرانی نتواند با یکدیگر کار کنیم چطور می توانیم بگوییم که منش و روش کاری جمهوری اسلامی ایران باید در جهان فراگیر شود.

روحانی افزود: بنده به شخصه با همه جناح ها و گروهها کار کرده ام و الان هم در دولت با افرادی کار می کنم که از همه جناح ها و گروهها در آن حضور دارند اختلافات این افراد آنقدر کم است که قابل ذکر نیست لذا بدون توجه به این موضوعات بدنبال اسلام، قانون اساسی، ایران و کاستن از معضلات مردم باشیم.

مردم از افراطی گری و خشونت خسته اند

وی با تاکید بر اینکه معیار شما هم در انجام کار باید اعتدال باشد گفت: مردم از خشونت و افراطی گری خسته شده اند مردم افراد خدمتگذار را می خواهند، معیشت مردم در یک شرایط مطلوب نیست و ما برای بهبود این شرایط راه درازی را در پیش داریم.

رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه دولت در روزهای اولیه کار خود مجبور می شود شیر رایگان در مدارس توزیع کند به دلیل وزارت بهداشت درباره سلامت کودکان و نوجوانان بویژه در روستاها بود لذا ما باید همه جوانب بویژه سلامت افراد را در نظر داشته باشیم.

وی اظهار کرد: اینکه دولت تصمیم می گیرد دو سبد کالا در ماههای پایانی سال تقسیم کند به دلیل مشکلات مربوط به زندگی مردم است البته ما این سبد را برای کسانی که آسیب پذیری بیشتری دارند اختصاص داده ایم لذا ممکن است برخی گلایه کنند که چرا به همه افراد جامعه این سبد کالا اختصاص نیافته است که پاسخ ما این است ما به اندازه توانمان اقدام به توزیع این سبد کرده ایم.

دولت به دنبال واگذاری کارها به مردم است

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت فعالیت سازمانهای مردم نهاد تاکید کرد: ما بدون مردم موفق نمی شویم لذا هر کاری را که می شود باید به مردم واگذار کنیم. برای مقابله با اعتیاد باید از مردم استمداد کنیم. دولت بویژه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاست داخلی به همراهی مردم نیاز دارد و در سیاست خارجی هم بدون حمایت مردم نمی توان کاری کرد.

بدون حمایت مردم امنیت پایدار حاصل نمی شود

رئیس جمهور با بیان اینکه در ایجاد امنیت هم باید از مردم کمک بگیریم یادآور شد: بدون حمایت مردم، طوایف و قومیت ها نمی توان امنیت پایدار حاکم کرد. البته ممکن است امنیت مقطعی حاکم شود.

دولت درپی تقویت احزاب فعال است

وی با بیان اینکه سمن و سازمانهای مردم نهاد بسیار مهم هستند در خصوص رویکرد دولت درباره احزاب نیز گفت: دولت بدنبال تقویت احزاب قانونی و فعال کشور است بدون اینکه تفاوتی بین این جناح و آن جناح و این حزب و آن حزب قائل باشد.

روحانی با تاکید بر اهمیت توجه به محیط زیست اظهار کرد: توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست امکانپذیر نیست. دیدید که برای توسعه بیشتر در امر کشاورزی و صنعت سد زدیم اما دریاچه ارومیه خشک شد.

وی ادامه داد: اگر نتوانیم دریاچه ارومیه را نجات دهیم میلیونها انسان باید خانه و زندگی خود را ترک کنند این موضوع تنها مربوط به آذربایجان نیست چرا که اگر دریاچه ارومیه خشک شود و طوفانی در آنجا برپا شود تمام نمک این دریاچه به هوا برخاسته و منجر به ایجاد یک مشکل زیست محیطی برای انسانها و کشاورزی در آن منطقه خواهد شد.

اهمیت ویژه دریاچه ارومیه برای رئیس جمهور

رئیس جمهور تصریح کرد: برخی نمایندگان نامه می زنند که زاینده رود ، هامون و بختگان نیز شرایطی مثل دریاچه ارومیه دارند، بله اینجا ایران است و توجه به همه این مشکلات ضروری است اما موضوع دریاچه ارومیه متفاوت است ما کارگروه ویژه ای برای رفعه مشکلات دریاچه ارومیه تشکیل داده ایم و بنده شخصا اقدامات دولت در این خصوص را دنبال می کنم.

وی یادآور شد: مسئله محیط زیست، حفظ جنگل ، مرتع، آبها و پاکی آب بسیار مهم است و مورد تاکید دولت قرار دارد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به بحث هدفمندی یارانه ها گفت: درباره هدفمندی به کرات در هفته های گذشته در رسانه ها بحث شد و مردم از بعضی مسایل نگران شدند و چند رسانه طوری به یک مساله می پردازند که سخنگو هم حریف آنها نیست.

مردم می گویند یارانه حق مسلم ماست

وی با تاکید بر اینکه برای هدفمندی یارانه ها قیمت ها را واقعی می کنیم تا سرمایه گذاری ها درست انجام شود، و مساله عدالت اجتماعی محقق شود، ادامه داد: این قانون در مجلس تصویب شد و برای اجرا با مشکلاتی همراه بود. باید برای مردم توضیح دهیم چرا که مردم فکر می کنند مساله یارانه ها مانند حقوق هسته ای است و می گویند یارانه حق مسلم ما است.

روحانی ادامه داد: در اجرای یک برنامه اقتصادی زمانی که اقشار آسیب پذیر دچار مشکل می شوند یارانه به آنها یاری می کند اما آنهایی که نیاز به یارانه ندارند ولی آن را دریافت می کنند باری بر دوش مشکلات کشور می گذارند.

دولت قبل برای شناسایی دارا و ندار دچار مشکل شد

وی با اشاره به اینکه دولت قبل برای شناسایی افراد دارا و ندار دچار مشکل شد، اظهار داشت: البته این شناسایی مشکل است و باید برای مردم توضیح دهیم که یارانه برای دوران گذار است و در این مسیر اقشار آسیب پذیر که زیر دست و پای مشکلات اقتصادی نیاز به کمک دارند باید یارانه دریافت کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه چه خوب است که برای این کار افرادی که نیاز ندارند خود اعلام کنند و این کمک بزرگی به دولت است، ادامه داد: دولت تصمیماتی برای این مساله اتخاذ کرده و در حال بحث و گفتگو هستیم و جلسه فردای هیات دولت برای بررسی وضعیت هدفمندی یارانه ها است.

استانداران می توانند به شناسایی دهک ها کمک کنند

روحانی اظهار داشت: نکته دیگر در پرداخت یارانه ها این است که همه اقشار به یک اندازه این مبلغ را دریافت کنند یا خیر؟ مساله مهم شناسایی دهک ها است. اما اینکه چگونه این افراد در دهک ها قرار می گیرند کار دشواری است ولی استانداران می تواند به این مساله کمک کنند که چگونه دهک ها را شناسایی کنیم.

یارانه نقدی قطع نمی شود

وی با تاکید بر اینکه دارایی نقدی برای آنهایی که یارانه می گیرند قطع نخواهد شد، خاطرنشان کرد: عده ای می گویند یارانه نقدی قطع خواهد شد اما این نیست، ممکن است سبد کالایی اضافه شود اما یارانه قطع نمی شود و در مورد مقدار آن باید بحث شود.

دولت برای تامین دارو و قیمت آن اقدامات موثری انجام داده است

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث یارانه ها و تاثیر آن بر بخش سلامت اشاره کرد و گفت: معضل سلامت یکی از اصلی ترین معضل ها است و یک فرد به خاطر یک بیماری صعب العلاج تمام زندگی اش نابود می شود تا جایی که باید برای مخارج درمان خود آپارتمان خود را بفروشد. دولت برای دارو و قیمت دارو قدم های موثری برداشته است و اقدامات موثری برای بیماران صعب العلاج صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دولت تنها 5 ماه از آغاز کارش می گذرد و عده ای فکر می کنند چندین سال است که دولت شکل گرفته، یادآور شد: آن چه تا کنون دولت انجام داده جز لطف خدا و عنایت حق حمایت مردم و رهبری چیز دیگی نبوده است. دولت امید و تدبیرش از مردم است، این نخبگان هستند که باید تدبیر را باز گردانند و ما به نخبگان امید دهیم و آنها از نو به ما امید دهند.

اعتماد مردم به دولت و ترویج سبک زندگی اسلامی هدف دولت است

رئیس جمهور تاکید کرد: هر کاری که دولت انجام داده است در سایه حمایت حضور و حمایت مردم بوده است، آن چه برای ما مهم است سرمایه اجتماعی است که قدم به قدم این سرمایه تامین می شود. اعتماد ملت به دولت و ترویج سبک زندگی اسلامی و هویت اسلامی هدف ما است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از مسائل ما حل می شود، افزود: ما در بحث یارانه در پی این نیستیم که یارانه نقدی را قطع کنیم اما در عین حال در بحث اجرای آن می خواهیم تغییراتی انجام دهیم و بخشی از درآمدهای هدفمندی را می خواهیم به بحث سلامت اختصاص دهیم تا لااقل همه دارای بیمه درمانی باشند و همه مردم تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند، لذا به همین منظور یک جلسه هیات دولت هم در این زمینه تشکیل شده است.

روحانی با اشاره به اینکه در یارانه بحث های فراوانی وجود دارد، ادامه داد: ما در فکر این هستیم و اقداماتی را در زمینه انرژی، افزایش تولید، آلودگی و هدفمندی یارانه را به خوبی انجام دهیم، نظراتی هست که خواستم شما هم آمادگی داشته باشید و کمک کنید تا با مشورت مجلس شورای اسلامی بتوانیم یک قدم نو در بحث یارانه برداریم تا لااقل بخشی از مشکلات گذشته حل شود، اما هنوز هم مشکلاتی خواهد داشت.

وی سپس خطاب به استانداران گفت: در تعامل مجلس و دولت شما هم نقش دارید هماهنگی استان ها بخشی از تعامل وزرا و مجلس را فراهم خواهد کرد اگر هماهنگ باشید برخی از سوالات نمایندگان مجلس مرتفع می شود. تعامل سازنده فقط تعامل با جهان نیست بلکه همه با هم باید تعامل سازنده، دوستی و اخوت داشته باشند و همه مومنان باید در پیوند ولایت باشند. بین همه باید پیوند الهی که در قرآن تاکید شده مستقر باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: من لازم است از شما تشکر کنم که بار مسئولیت استانداری ها را به عهده گرفتید، ولی مطمئنم با توان و تجربه شما شاهد رونق اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش وحدت و انسجام، کمتر شدن تبعیض، اجرای حقوق شهروندی، بهبود بحث محیط زیست و توسعه پایدار خواهیم بود.

روحانی در پایان گفت: ما به حول قوه الهی مشکلات را یکی پس از دیگری با حمایت مردم برخواهیم داشت و کشوری آبادتر، آزادتر، مردمی متعالی تر، ایرانی سرسبزتر خواهیم داشت.