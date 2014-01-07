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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۴۸

با سخنرانی رئیس جمهور؛

نشست استانداران دولت یازدهم در وزارت کشور آغاز شد

نشست استانداران دولت یازدهم در وزارت کشور آغاز شد

نشست استانداران جدید دولت یازدهم با سخنرانی رئیس جمهور صبح امروز در وزارت کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست استانداران سراسر کشور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در صبح امروز در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور آغاز شد.

این نشست که به مدت دو روز و با حضور سران قوا برگزار می شود افتتاحیه آن با سخنرانی رئیس جمهور آغاز شد.30 استاندار از 31 استان کشور به عنوان استاندار جدید در دولت یازدهم انتخاب شده اند که تنها استان خراسان رضوی باقی مانده است.

به گفته حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور گزینه های مطرح برای استانداری خراسان رضوی در حال مصاحبه و ارزیابی هستند که به زودی آخرین استاندار نیز انتخاب و پرونده پروسه انتخاب استانداران به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 2209408

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