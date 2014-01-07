برگزاری اولین دوره مقدماتی نشر کلید خورد

عبدالناصر ناظم بکایی رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: اجرا دوره مقدماتی نشر در کمیسیون آموزش بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

به گفته وی، اولین دوره مقدماتی نشر از تاریخ 16 دیماه سال جاری به مدت سه روز با صرف زمان 20 ساعت آموزشی با حضور 25 نفر دانش پژوه اجرا می‌شود و دانش‌پژوهان در دوره مقدماتی نشر با کلیات مدیریت و برنامه ریزی، تولید فرهنگی، هنری، چاپی، اقتصادی و توزیع و فروش نشر و قوانین و مقررات مربوطه آشنا خواهند شد و پس از حضور و موفقیت در آزمون پایان دوره گواهینامه مربوطه را اخذ می‌کنند.

رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اجرا دوره سی و یکم آموزش صنعت نشر به مدت 54 ساعت آموزشی در طی 12 روز انجام و در صورتی که به حد نصاب لازم برسد، در اواخر دیماه سال جاری اجرا خواهد شد.

ناظم بکایی ادامه داد: در این دوره مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌ای، برنامه ریزی و مدیریت، اقتصاد نشر، انبارداری و توزیع و فروش، روابط عمومی در نشر، قوانین و مقررات و تولید چاپی، فرهنگی و هنری، پیشینه نشر و ... به دانش‌پژوهان آموزش داده خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، مدرسانی که در این دوره‌ها برای تدریس حضور خواهند یافت، عمدتاً از استادان دانشگاهی و اساتید خبره و باتجربه در صنعت نشر هستند.

رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: برنامه‌ریزی اجرایی برگزاری دوره‌های مذکور به نحوی انجام شده است تا در صورت استقبال مخاطبین و علاقمندان به صنعت نشر دوره مقدماتی نشر در هر ماه دو بار و دوره آموزشی صنعت نشر در هر ماه یکبار برای علاقمندان تشکیل شود.