کارگاه هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش خوزستان تجهیز می شود

مسعود اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سوی معاونت آموزش متوسطه و مدیر کل دفتر آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر مسئولین وزارت متبوع اعتباری معادل یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال جهت تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش استان خوزستان اختصاص یافت.



وی تصریح کرد: این اعتبار بین هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش مناطق و نواحی تابعه به ویژه برای تجهیز کارگاههای رشته – محل های جدید التأسیس و خرید اقلام غیر مصرفی تجهیزاتی این کارگاهها تخصیص و به زودی به حساب هنرستانها واریز خواهد شد.



معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: در سال تحصیلی جاری تاکنون مبلغ سه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال جهت تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش مناطق محروم و نیازمند استان توزیع گردیده است.

