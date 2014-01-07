۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۵۷

اکبری:

کارگاه هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش خوزستان تجهیز می شود

اهواز ـ خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از تجهیز کارگاه های هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش استان خبر داد.

مسعود اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سوی معاونت آموزش متوسطه و مدیر کل دفتر آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر مسئولین وزارت متبوع اعتباری معادل یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال جهت تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش استان خوزستان اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: این اعتبار بین هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش مناطق و نواحی تابعه به ویژه برای تجهیز کارگاههای رشته – محل های جدید التأسیس و خرید اقلام غیر مصرفی تجهیزاتی این کارگاهها تخصیص و به زودی به حساب هنرستانها واریز خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: در سال تحصیلی جاری تاکنون مبلغ سه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال جهت تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش مناطق محروم و نیازمند استان توزیع گردیده است.
 

