برف روي همدان را سفيد كرد/ بارش 25 سانتيمتري برف در مانيزان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالي كه استان همدان در سال گذشته رتبه 31 را بين همه استانهاي كشور در خشكسالي داشت بارش های بي سابقه در سال آبي جاري موجب افزايش 100 درصدي بارندگي شده است.

دانش آموزان همداني نيز كه قبل از آغاز زمستان تعطيلي مدارس را به علت بارش برف تجربه كرده بودند از آغاز اين فصل نيز با هر بارش به مدرسه نمي روند.

بر همین اساس و بنابراعلام سازمان آموزش و پرورش استان همدان مدارس پيش دبستاني و ابتدايي نواحي يك و دو شهر همدان و اسد آباد و مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر هاي سامن و ملايردر شيفت صبح سه شنبه به علت برودت هوا ولغزنده بودن معابر تعطيل است .

امتحانات نهايي لغو نشد

اما همه امتحانات پايه سوم راهنمايي ويژه داوطلبان آزاد و مدارس راه دور در همه شهرستان ها و همه امتحانات كشوري ويژه هنرستان هاي كار و دانش همچنان بر اساس برنامه برگزار مي شود.

جانشين پليس راه استان همدان نيز در گفتگو با مهر با اشاره به باز بودن محورهاي مواصلاتي استان همدان گفت: در همه محورها شاهد ريزش برف بوده ایم كه موجب لغزنده شدن معابر و جاده ها شده است .

علی شاكري ادامه داد: در گردنه هاي همه كسي، نور آباد و اسد آباد به علت كولاك محدوديت ديد وجود دارد و رانندگان بايد علاوه بر داشتن تجهيزات زمستاني از سالم بودن چراغ هاي خودرو مطمئن شده و از توقف در شانه خاكي جاده ها خودداري كنند.

جو پايدار هوا در دور روز آينده

كارشناس مركز پيش بيني هواشناسي استان همدان نيز براي دو روز آينده جوي پايدار براي استان همدان پيش بيني كرد.

امير حبيبي با اشاره به اينكه دماي شهر همدان هم اكنون شش درجه سانتيگراد زير صفر است و شب گذشته در سردترين ساعت دماي اين شهر به منفي هشت درجه سانتيگراد رسيده است، اذعان داشت: رزن با منفي 12 درجه سانتيگراد زير صفر سردرترين شهر استان در 24 ساعت گذشته بوده است.

بارش 25 سانتيمتري برف در روستاي گردشگري مانيزان

وي ادامه داد:در شهر ملاير تاكنون 10 سانتيمتر برف باريده است و بيشترين بارش برف در استان متعلق به روستاي گردشگري اين شهرستان،مانيزان است كه شاهد 25 سانتيمتري برف بوده اند.

كارشناس مركز پيش بيني هواشناسي استان همدان با اشاره به اينكه سامانه بارشي در استان امروز فعاليت خفيفي دارد و و اگر بارشي روي دهد به صورت پراكنده روي خواهد داد، افزود: براي دو روز آينده جوي پايدار بر استان همدان حاكم خواهد شد.

حبيبي اذعان داشت: سفيدي هوا در استان همدان ناشي از وجود مه است و روند سرد شدن هوا در روزهاي آينده ادامه خواهد يافت اما دما به بيش از 11 تا 12 درجه زير صفر نخواهد رسيد.

وي با اشاره به اينكه با توجه به ابري بودن هوا گلخانه داران براي انجام بهتر عمل فوتوسنتز بايد به تامين نور اين مكان ها بپردازند، عنوان كرد: در غير اين صورت گل دهي محصولات به تاخير مي افتد.