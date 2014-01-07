  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۱۷

یسلیانی به مهر خبر داد:

فریدونشهر میزبان مسابقات اسکی قهرمانی کشور است

فریدونشهر میزبان مسابقات اسکی قهرمانی کشور است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان فریدونشهر گفت: در بهمن ماه سال جاری فریدونشهر میزبان مسابقات اسکی قهرمانی کشور است.

محمود یسلیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات اسکی قهرمانی کشور در بخش آقایان در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در روزهای دوم و سوم بهمن ماه سال جاری در پیست اسکی شهرستان فریدونشهر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه اسکی بازان سراسر کشور در اول بهمن ماه اسکان داده می شوند، افزود: مسابقات اسکی در دو قسمت مارپیچ بزرگ و مارپیچ کوچک به ترتیب در روزهای دوم و سوم بهمن در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش مهر، پیست اسکی فریدونشهر تنها پیست اسکی استاندارد در استان اصفهان است که ارتفاع پایه پیست اسکی فریدونشهر از سطح دریا دو هزار و ۶۳۰متر است و در بالاترین نقطه پیست به سه هزار متر می‌رسد که با این مشخصات مرتفع‌ترین پیست اسکی فلات مرکزی ایران به شمار می رود.
 

کد مطلب 2209415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها