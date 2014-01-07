فریدونشهر میزبان مسابقات اسکی قهرمانی کشور است

محمود یسلیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات اسکی قهرمانی کشور در بخش آقایان در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در روزهای دوم و سوم بهمن ماه سال جاری در پیست اسکی شهرستان فریدونشهر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه اسکی بازان سراسر کشور در اول بهمن ماه اسکان داده می شوند، افزود: مسابقات اسکی در دو قسمت مارپیچ بزرگ و مارپیچ کوچک به ترتیب در روزهای دوم و سوم بهمن در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش مهر، پیست اسکی فریدونشهر تنها پیست اسکی استاندارد در استان اصفهان است که ارتفاع پایه پیست اسکی فریدونشهر از سطح دریا دو هزار و ۶۳۰متر است و در بالاترین نقطه پیست به سه هزار متر می‌رسد که با این مشخصات مرتفع‌ترین پیست اسکی فلات مرکزی ایران به شمار می رود.

