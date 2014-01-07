به گزارش خبرنگار مهر، یکی از معضلاتی که گاهی مجاوران و زائران مشهدالرضا را آزرده خاطر می‌کند وجود معتادان کارتن خوابی است که هر چند حضور آنها اکنون در مشهد بویژه در خیابان ها و مسیر های اصلی مشهد بسیار کم شده اما همین تعداد کم معتادان هم بر چهره منور مشهد الرضا(ع) ممکن است بزرگتر از آنچه هست دیده شود لذا لزوم جراحی چهره شهر و پاک شدن کامل این چهره مسئله ای است که مسئولان نباید از آن غفلت کنند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی می‌گوید: اعتیاد مقوله‌ای است که صرفا با کار دولتی نمی توان آن را مدیریت کرد و نیاز است بخش‌های غیردولتی هم وارد عرصه شوند.

حسن حاجی‌پور عنوان می‌کند: از 550 مرکز درمان اعتیاد در خراسان رضوی 350 مرکز تحت نظر بهزیستی بوده که از این آمار 256 مرکز در مشهد هستند و در امر درمان و باز توانی معتادین تلاش می کنند.

محمد بخشی محبی دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب می‌گوید: اعتیاد یکی از بزرگترین و جدی ترین آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور و به ویژه خراسان رضوی است.

وی عنوان می‌کند: در بررسی‌های انجام شده در حوزه پیشگیری از جرم بزرگترین عاملی که باعث بروز جرم و آسیب به جامعه می شود اعتیاد است.

بخشی محبی ابراز می کند: مهم ترین وظیفه در این میان برای پیشگیری و درمان اعتیاد بر عهده بهزیستی و کلینیک های ترک اعتیادی است که از بهزیستی و یا سازمان نظام پزشکی مجوز دارند، است.

محمد بخشی محبی گفت: معتادین کارتن خواب یکی از عواملی هستند که با تجمع در پارک ها و زیر پل ها و یا اطراف شهر باعث نازیبایی های زیادی در فضای شهر زیارتی مشهد می شوند.

وی عنوان می‌کند: این معتادین پر خطر به خاطر عدم توجه علاوه بر اینکه خود می توانند دچار بیماری شوند عامل انتشار آن هم خواهند شد.

بخشی‌محبی می‌افزاید: کارتن خواب های معتاد علاوه بر ایجاد چهره ای نازیبا برای شهر شده و ممکن است عامل انتشار بیماری شوند آثار روحی و روانی بدی هم برای کسانی که آنها را می بینند ایجاد می کنند.

تمرکز 80 درصدی معتادان خراسان رضوی در مشهد

جانشین دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر استان خراسان رضوی نیز به مهر می گوید: بیش از یک میلیون و 800 هزار معتاد در ایران وجود دارند که سهم خراسان رضوی از این آمار 10 درصد است و حدود 180 هزار نفر هستند.

ماشاءالله صادقی عنوان می‌کند: این آمار با توجه به کارهای درمانی صورت گرفته نسبت به سال گذشته 20 تا 30 هزار نفر کاهش یافته است و معتادین زیادی از طریق اقدامات انجام شده از دور اعتیاد خارج شده اند.

وی اظهار می کند: در خیلی از شهر های استان مشکلی از نظر تعدد معتادین نداریم و80 درصد از معتادان خراسان رضوی در مشهد تمرکز دارند.

صادقی می گوید: در حالیکه بعضی از شهر های جنوبی خراسان رضوی به خاطر مجاورت با مناطق و کشور های آسیب خیز بیشتر در معرض آسیب و خطر ابتلا به اعتیاد هستند ولی خوشبختانه این مشکل کمتر در این شهر ها دیده می شود.

وی می افزاید: شهر هایی مثل خواف، گناباد و تایباد از جمله این شهر هایی هستند که شاید تصور شود به خاطر مجاورت با برخی مناطق باید اعتیاد بیشتر باشد ولی معضل اصلی در مشهد است.

جانشین دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر استان خراسان می گوید: دو دسته معتاد وجود دارند یک دسته که شاید خطر کمتری دارند ولی باز هم از معضلات محسوب شده و در منازل خود بوده و باید خودشان با مراجعه به مراکز درمان بستری و سرپایی تحت درمان واقع شوند.

وی بیان می کند: دسته دیگری که اهمیت بیشتری داشته معتادین کارتن خوابی هستند که هم فضای شهر را به مخاطره کشانده و هم آسیب ساز هستند.

صادقی تصریح می کند: از ابتدای سال تا کنون سه هزار و150 نفر از این معتادین کارتن خواب جمع آوری شده اندو در مراکز اجباری درمانی بستری و درمان شده اند.

وی اظهار می کند: از چهار هزار و 500 معتاد کارتن خواب در سطح شهر مشهد الان تقریبا هزار و 200 نفر مانده اند که آنها هم تا پایان سال جمع آوری و درمان می شوند.

پاتوق معتادان مشهد زیر پل ها و کانال ها است

جانشین دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر استان خراسان در مورد این معتادین کارتن خواب عنوان می کند: پاتوق این معتادین آسیب زا در مشهد اکثرا زیر پل ها و کانال ها و جاهای خلوت و ساختمان های نیمه کاره است که به لطف خدا در حال جمع آوری و ساماندهی آنها هستیم.

جانشین دبیر شورای هماهنگی با مواد مخدر استان خراسان عنوان می کند: در خراسان رضوی در زمینه ساماندهی و باز توانی معتالدین خیلی موفق بوده و در کنار کاتن خواب ها تعداد زیادی حدودا 70 هزار معتاد داوطلب داشتیم که خودشان با مراجعه به مراکز درمانی به زندگی بازگشته اند.

وی تاکید می کند: هرچند ممکن است درمان همه این معتادین به سرانجام نرسیده و تعدادی به دلائلی مثل شرایط بد خانواده و عدم پذیرش از جانب آنها دوباره بازگشت کنند.

صادقی بیان می کند: به ویژه برخی از معتادین به مواد روان گردان اگر بعد از درمان و بازتوانی از جانب خانواده حمایت نشوند دوباره بازگشت می کنند.

وی در بیان علت زیاد معتادان در مشهد می گوید: مشهد کلانشهری است که مانند همه شهر های بزرگ در آن جرم، سرقت و سایر آسیب های اجتماعی به خاطر تعدد جمعیت و تردد مسافران و زائران زیاد است تمرکز معتادین هم بالا است.

جانشین دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی می گوید: خیلی از معتادینی که ما در مشهد دستگیر کردیم بومی نبوده و یا اهل استان های دیگر کشور و یا اهل سایر شهرستان های استان هستند.

زائران و مسافرانی که با تفکر ویژه ای وارد مشهد می شوند دوست دارند همان چیزی را ببینند که در ذهنشان از مشهد ساخته اند و چه زیباست مسئولان و مردم مشهد دست به دست یکدیگر دهند تا آن چهره زیبایی که بر ذهن زائران آقایمان علی ابن موسی الرضا نقش بسته با برخی سهل انگاری ها در هم نشکند و مسافران دیار آفتاب خاطره ای جز زیبایی با خود به یادگار نبرند.

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گزارش: ملیحه زرین پور