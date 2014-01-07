به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اعضای آکادمی اسکار تا فردا چهارشنبه هشتم ژانویه ساعت پنج بعدازظهر فرصت دارند تا آرای خود را به آکادمی اعلام کنند.

هشتاد و ششمین نامزدهای اسکار پنج شنبه هفته بعد (16 ژانویه – 26 دی) در ساموئل گلدوین تئاتر لس آنجلس معرفی می شوند.

مراسم آکادمی اسکار امسال یکشنبه 2 مارس (11 اسفند) در دالبی تئاتر هالیوود برگزار و مراسم به صورت مستقیم از شبکه ای.بی.سی پخش می شود. الن دیجنرس امسال میزبانی این مراسم را برعهده دارد. او دومین بار است که این مسئولیت را برعهده گرفته است. این کمدین جوان در سال 2007 نیز مجری مراسم اسکار بود.

سال پیش ست مک فارلین برای اجرای اسکار با نظرات مثبتی روبه رو شد، اما ابراز بی میلی او برای اجرای این مراسم در سال 2013، موجب شد تا مجری دیگری برای مراسم اسکار هشتاد و ششم انتخاب شود. تهیه‌کنندگان برنامه اجرای مراسم 2014، کریگ زادان و نیل مورن هستند.

در سال های اخیر مراسم اهدای جوایز اسکار در یکشنبه ای از ماه فوریه برگزار شده بود اما امسال به دلیل تداخل نکردن این مراسم با المپیک زمستانی که در سوشی روسیه برگزار می شود، این مراسم اندکی جابه جا و به ماه مارس منتقل شد. در سال 2010 نیز همین کار برای تداخل نکردن با برنامه های المپیک صورت گرفته بود.

امسال 289 اثر واجد شرایط شرکت در مراسم اسکار شناخته شدند. این آمار شامل بیشتر فیلم های بخش خارجی زبان و مستند نمی شود، چون دسته بندی این فیلم ها جداگانه حساب می شود.

رای گیری امسال اسکار از روز جمعه 27 دسامبر (6 دی) آغاز شده بود. امسال 6028 عضو آکادمی واجد شرایط برای رای دادن شناخته شدند.