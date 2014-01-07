انتقال پایتخت سیاسی از تهران ضروری است/ محوطه های اطراف فرودگاه امام (ره) گزینه مناسبی برای انتقال پایتخت

محسن صرامی فروشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت از تهران با اشاره به مسائل و مشکلاتی که این طرح می تواند در بر داشته باشد، اظهار داشت: از نظر منطقی با توجه به جمعیتی که در حال حاضر در تهران سکونت دارند، در آینده ای نه چندان دور پایتخت دچار بحران می شود بنابراین انتقال پایتخت در نهایت امری ضروری است.



وی افزود: از سوی دیگر از نظر جغرافیایی تهران روی خط زلزله قرار دارد و این مسئله یک تهدید جدی برای کشور است و از این نظر نیز پایتخت باید منتقل شود.



نماینده مرد خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گسل تهران یکی از اصلی‌ترین گسل های زلزله است اما زیر ساخت های اولیه این شهر به گونه ای است که شرایط خدماتی مهیا نیست و کارهای امدادی را برای ما بسیار سخت کرده است.



وی ادامه داد: اگر امروز ناوگان اتوبوس رانی به نهایت ظرفیت خود برسد و مسافرین تک سرنشین نیز در شهر عبور و مرور نکند باز هم دچار مشکلات عدیده در حمل و نقل هستیم.



صرامی با اشاره به مراودات خود با دیگر نمایندگان مجلس در این زمینه ابراز داشت: من امروز با مطهری و نوباوه طرحی را مطرح کردم تا در شهر جدیدی که قرار است برای این انتقال آماده شود فرودگاه و هتل مناسب تعبیه شود.



وی با بیان اینکه محوطه های اطراف فرودگاه بین المللی امام(ره) می تواند گزینه مناسبی برای انتقال پایتخت باشد، افزود: با توجه به اینکه این نقاط به تهران نزدیک بوده و از سوی دیگر قرار است قطار پرسرعت اصفهان تهران از این منطقه عبور کند می تواند گزینه مناسبی باشد و بخشی از این نیازها را مرتفع کند.



منابع ریالی انتقال پایتخت مشخص است



صرامی منابع ریالی این انتقال را مشخص دانست و ابراز داشت: تمام وزارت خانه هایی که در تهران هستند صاحب املاکی قابل فروش اند که می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

