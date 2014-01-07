به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دانشگاه آذرآبادگان به روایت اسناد» به کوشش ناهید عابدینی و با هدف بررسی نقش دانشگاه تبریز در قیام‌های مردمی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.

این اثر پژوهشی در دو بخش تنظیم شده است که بخش نخست از آن یک مدخل پژوهشی و بخش دوم نیز اسناد و تصاویر پیوست با بخش نخست را تشکیل می‌دهد.

در بخش نخست از این کتاب و در مدخل نخست از آن موضوع اهمیت و جایگاه آذربایجان و تبریز و پیشینه تاریخی آن مورد توجه عابدینی قرار گرفته است که در ادامه به شرحی بر سابقه تاسیس مراکز و مدارس علمی از جمله دانشگاه تبریز و نقش آن در مبارزات مردم ایران تا دوران نهضت ملی منتهی می‌شود.

فصل دوم از این کتاب نیز به موضوع حضور دانشگاهیان این مرکز علمی در مبارزات ملی شدن صنعت نفت اختصاص پیدا کرده است. انعکاس نهضت ملی شدن صنعت نفت در شهر تبریز و اوضاع دانشگاه همزمان با این واقعه از جمله عکس‌العمل دانشگاهیان به موضوع اوراق قرضه و کودتای 28 مرداد بررسی شده است.

فصل سوم این کتاب نیز به صورتی مستقل به موضوع فعالیت دانشجویان در فضای باز سیاسی ایران در ایام اوج‌گیری انقلاب اسلامی اختصاص پیدا کرده است. همچنین موضوعاتی مانند اصلاحات ارضی، گسترش اندیشه‌های چپ در میان دانشجویان؛ دستگیری حضرت امام(ه) و انعکاس آن در میان دانشگاهیان، وضعیت حجاب و جریان‌های مذهبی د دانشگاه و در نهایت نوع و میزان تاثیرگذاری سازمان مجاهدین خلق در دانشگاه نیز در این بخش از کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

فصل پایانی این اثر نیز به موضوع اوج گیری انقلاب اسلامی و نقش دانشگاه تبریز در آن پرداخته است و موضوعاتی مانند قیام 29 بهمن مردم تبریز و واقعه 18 اردیبهشت و نیز اعتراض دانشجویان به موضوع تاخیر در بازگشت امام خمینی به ایران نیز د ادامه مورد توجه مولف کتاب قرار گرفته است.

نکته قابل توجه در این کتاب که با حجم 320 صفحه تدوین شده است حضور 110 صفحه متن درآن است و باقی کتاب به بازنشر اسناد و تصاویر در مورد دانشگاه تبریز از جمله اسناد ساواک در مورد فعالین سیاسی این دانشگاه است.

«دانشگاه آذرآبادگان به روایت اسناد» را مرکز اسناد انقلاب اسلامی با قیمت 10 هزار تومان منتشر کرده است.