121 نفر در جاده های کرمان گرفتار شدند/ یک بیمار بدحال در محاصره برف

به گزارش خبرنگار مهر، کاووس محمودی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور نیروهای هلال احمر در گردنه های برف گیر استان کرمان گفت: از شب گذشته تاکنون هشت نفر در سربیژن، هفت نفر در سیرچ، هشت نفر در شهربابک، سه نفر در کوهبنان، 45 نفر در خانه سرخ و 50 نفر در بافت اسکان اضطراری شده اند.

وی گفت: در پایگاه های ثبت هلال احمر دو اتاق بزرگ برای این منظور به طور مجزا برای آقایان و خانمها در نظر گرفته شده و در این اماکن غذا، پوشاک و امکانات لازم در اختیار افراد قرار می گیرد.

این مسئول گفت: در خصوص در راه مانده ها و تعداد وسایل نقیله 30 دستگاه در رابر، پنج دستگاه در انار، 12 دستگاه در شهرباباک، 120 دستگاه در خانه سرخ، پنج دستگاه در یکی از گردنه های شهربابک و 12 دستگاه در بافت گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ روستایی در استان کرمان در معرض خطر سیل قرار ندارد، افزود: برخی از روستاهای بافت در معرض برف بوده و دسترسی به آنها امکان ندارد.

این مسئول گفت: در حال حاضر یک مریض بدحال در یکی از این روستاها حضور دارد که به دلیل شرایط بد تاکنون موفق به انتقال وی به کرمان نشده ایم اما آمادگی کامل را برای امداد رسانی در صورت بهبود شرایط و استفاده از بالگرد برای انتقال وی داریم.

محمودی با اشاره به وضعیت بد جاده ها و مسدود بودن راهها گفت: به مردم توصیه می کنیم که از مسافرت های غیر ضروری جدا خودداری کنند.

وی گفت: چنانچه افراد مجبور به انجام مسافرت هستند حتما زنجیر چرخ، لباس گرم، کمک های اولیه و سوخت کافی برای خودرو را به همراه داشته باشند.

