سازمان تبلیغات اسلامی بنگاه اجرایی صرف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصر الدین نوری زاده صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه استان همدان با بیان اینکه هنصر تبلیغ در بین سایر عناصر از جایگاه ویه ای برخوردار است، اظهار داشت: تبلیغ در دین مبین اسلام نیز همواره مورد تاکید بوده و هست و در اسلام بهترین گویندگان افرادی عنوان می شوند که برای برطرف کردن شبهات و تبیین ارزشهای متعالی دین گام برمی دارند.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه نقش اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در موارد دینی شناخت اولویت های دینی فرهنگی و ارزشی جامعه اسلامی و نشر و تبیین این موارد اصیل است، گفت: در بین سازمان ها و ارگان هایی که به عنوان سربازان نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند سازمان تبلیغات به امر وظایف دینی و فرهنگی و تبلیغی فعالیت می کند که در این راستا تعامل و همگامی با سایر دستگاه های متولی فرهنگی جامعه نیز اثربخش است.

شناخت ظرفیت های آشکار و پنهان دینی وظیفه ای خطیر است

وی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی صرفا جایگاهی برای انجام برخی برنامه ها نیست، ابراز داشت: این نهاد یک اندیشکده حوزه فرهنگی می تواند باشد که در راستای جریان سازی امور اصیل فرهنگی دینی در حرکت است چرا که جریان سازی فرهنگی، شناخت آسیب ها، رفتارها و تهدیدها و همچنین شناخت ظرفیت های آشکار و پنهان دینی وظیفه گرانسنگ این نهاد است.

حجت الاسلام نوری زاده به نقش اصحاب رسانه در همگامی با اهداف جریان سازی فرهنگی و شناخت پتانسیل های دینی و فرهنگی جامعه اسلامی با نهادهای متولی، گفت: اصحاب رسانه همدان با نگاه استقرایی که در بین مخاطبان دارند می توانند در شناخت ظرفیت های اصیل دینی و موارد تبلیغی بسیار اثرگذار باشند.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین به نقش مطبوعات در جریان سازی فرهنگی و عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری همه چیز مترتب بر فرهنگ است که این مهم نشات گرفته از نگاه عمیق به حوزه فرهنگی جامعه اسلامی است و می طلبد که رسانه ها همگام با متولیان فرهنگی در راستای عملیاتی کردن این مهم پیشگام باشند.

وی به هدایت فرهنگی جامعه و تقدم جبهه فرهنگی بر سایر وجوه کاری مسئولان اشاره داشت و بیان کرد: در حوزه فرهنگی تعامل همه جانبه بین دستگاهی و عملیاتی کردن نقشه و راهبردی ترسیم شده در کشور از اولویت های مهم است که در این راستا رسانه ها در رصد و جریان سازی فرهنگی و شناسایی روش های نوین تبلیغی کمک رسان هستند.

سازمان تبلیغات اسلامی بنگاه اجرایی صرف نیست بلکه دانشکده حوزه فرهنگی است

حجت الاسلام نوری زاده با تاکید بر اینکه ما قائل به آن هستیم که ساحت فرهنگ جامعه نیاز به فکر دارد، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی بنگاه اجرایی صرف نیست بلکه دانشکده حوزه فرهنگی است و در این زمینه همگان باید مروج فرهنگی باشند که با نظام و انقلاب اسلامی و مردم این مرز و بوم تناسب دارد.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در راستای فعالیت های فرهنگی نیز ابراز داشت: در حوزه فضای مجازی بسیاری از فعالیت های فرهنگی استفاده حداکثری شده چرا که این مهم مورد تاکید است و امیدواریم در حد مطلوب عملیاتی شود.

وی به رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در تعمیق بخشی موازین دینی در اقشار مختلف جامعه طی سالهای اخیر اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر نیز کانون خانواده ها به عنوان حلقه تبیینی موارد هدف فرهنگی و دینی مورد توجه است چرا که تبیین این موازین در خانواده ها افراد آن خانواده را در برابر تهاجمات فرهنگی بیمه می کند.

حجت الاسلام نوری زاده ادامه داد: در راستای تبیین موازین دینی از سال 85 تا کنون 12 میلیون گفتمان دینی با جامعه آماری 121 هزار نفر در کشور انجام شده و 80 هزار هیئت مذهبی نیز ساماندهی شده اند.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی نقش عظیمی در حوزه فرهنگی با شیوه های نوین در سال های اخیر ادا کرده است اضافه کرد: فعالیت های صورت گرفته منسجم بوده اگر چه شاید متناسب با نیازهای روز جامعه نباشد.

در حوزه حجاب و عفاف خیلی نمی توان انفعالی عمل کرد

وی همچنین در زمینه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه عفاف و حجاب نیز با بیان اینکه در این حوزه خیلی نمی توان انفعالی عمل کرد بر لزوم فرهنگسازی مناسب صحه گذاشت و به فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در کادرسازی بانوان فرهنیخته در امر حجاب و عفاف در کشور اشاره کرد.

حجت الاسلام نوری زاده ادامه داد: کادر بانوان فرهیخته در هر استانی امر تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب را نیز بر عهده دارند و در جبهه فرهنگی بسیار اثرگذار عمل می کنند اما نباید از نظر دور داشت که رسیدن به هدف در حوزه عفاف و حجاب نیازمند دقت نظر و همگامی همه دستگاه های فرهنگی است.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پایان یادآور شد: جای امیدواری است که در حال حاضر وضعیت حجاب و عفاف در جامعه روند بهبودی دارد که امیدواریم این روند مستمر باشد تا به اهداف ترسیم شده در این زمینه سوق یابیم.