وزیر بهداشت: در ردیف کشورهای فقیر دنیا از نظر بهداشتی قرار داریم

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهارات وزیر بهداشت در جلسه امروز را یکی از بهترین گزارشات وزیران به مجلس در خصوص وضعیت بهداشت در کشور خواند و گفت: وزیر بهداشت در این جلسه تاکید کرد که اگر نتوانیم حوزه سلامت از نظر بودجه، پرستار، پزشک را مدیریت کنیم به شدت به ضرر مردم است زیرا سالی 700 هزار نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر می روند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه سلامت شرایط خوبی وجود ندارد گفت: وزیر بهداشت معتقد بود در این حوزه عدالت رعایت نمی شود. بودجه کم و پرستار و پزشک کم داریم و در ردیف کشورهای فقیر دنیا از نظر بهداشتی قرار داریم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر بهداشت آمار و ارقام زیادی در خصوص وضعیت بهداشت و سلامت در کشور ارایه داد گفت: وزیر بهداشت تاکید کرد که اگر واردات دارو مجدداً دچار مشکل شود مردم به شدت آسیب می بینند.

فتاحی اظهار داشت: بر اساس اظهارات وزیر بهداشت 8 هزار پزشک تحصیل کرده در حال حاضر در حرفه خود کار نمی کنند زیرا حقوق آنها کم است.

نماینده مردم ارومیه در پایان گفت: وزیر بهداشت معتقد بود تحریم ها در حوزه بهداشت فشار زیادی وارد کرده است.

به گزارش مهر، جلسه گذشته نیز وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت کشاورزی در جلسه غیرعلنی به نمایندگان ارایه داد.

بر اساس برنامه ریزی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هر یک از وزرا باید برنامه خود در خصوص اقتصاد مقاومتی و وضعیت حوزه تخصصی خود را در جلسات غیرعلنی به مجلس ارایه دهند.