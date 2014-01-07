نمایشگاه گل و گیاه، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد اروند با استقبال مردم روبرو شد

ابراهیم هلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوای اخیر شهرستان های خرمشهر و آبادان عنوان کرد: در روز اول شروع نمایشگاه وضعیت جوی مناسب نبود ولی ما شاهد استقبال خوب مردم بودیم و انتظار می رود در روزهای آینده استقبال بیشتر شود.



وی افزود: در مساحتی بالغ بر 3000 متر مربع نمایشگاه بزرگ گل و گیاه، سوغات ، صنایع دستی و گردشگری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند بر روی بازدید کنندگان افتتاح شد.



کارشناس رسمی امور نمایشگاه اروند گفت: این نمایشگاه از 16 دی ماه فعالیت خود را شروع کرده و تا 21 ماه جاری ادامه خواهد داشت و ساعت بازدید برای مردم از این نمایشگاه بین ساعت 16 الی 23 بعدازظهر است.



هلالی اظهار کرد: این نمایشگاه شامل صنایع دستی، گردشگری، سوغات و هدایا و اقوام ایرانی است و همزمان نیز در این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی افتتاح شده و از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند.



وی ادام داد: برای اولین بار و در راستای حمایت از صنایع دستی بومی شهرستان های خرمشهر و آبادان به این دو شهرستان غرفه رایگان در این نمایشگاه ارائه شد.



کارشناس رسمی امور نمایشگاه اروند گفت: برای تنوع بیشتر در این نمایشگاه نیز مسئولان منطقه آزاد اروند برنامه های متنوع فرهنگی، تفریحی و جنگ شادی را برای بازدید کنندگان در نظر گرفته و به مدت سه شب با اجرای موسیقی و مسابقه های جذاب و اهدای جوایز ارزنده همراه خواهد بود.