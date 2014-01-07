مسابقات موي تاي در سقز برگزار شد/ ثبت دو ركورد جديد ورزشي

فرزاد خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين رقابت چهارجانبه تيم هاي باشگاه شهيد آبدرم، تيم سالن رياست جمهوري باشگاه تختي از شهرستان سقز و تيم منتخب شهرستان بانه حضور داشتند و 89 موي تاي کار به مدت يک روز با يکديگر به رقابت پرداختند

وی افزود: در پايان اين مسابقات تيم باشگاه تختي سقز به مقام قهرماني دست يافت و تيم هاي باشگاه شهيد آبدرم سقز و تيم منتخب شهرستان بانه به ترتيب عناوين دوم و سوم را از آن خود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سقز در ادامه از انجام يک اقدام ورزشي و با شعار صلح و دوستي براي جهان توسط دو ورزشکار سقزي و ثبت رکورد حرکات شناي باستاني و ميل گيري زورخانه اي خبر داد

خاکی بيان كرد: بر این اساس "سليمان ملکي" ورزشکار جوان سقزي به مدت يک ساعت و 20 دقيقه مبادرت به انجام 1700 حرکت شناي باستاني به صورت مداوم انجاد داد و اين ركورد را به نام خود ثبت كرد.

سليمان ملکي ورزشکار 27 ساله سقزي از سن هفت سالگي ورزش را آغاز کرده است و از قهرمانان رشته کاراته در استان کردستان است. وي همچنين تا مقطع کارشناسي تربيت بدني نيز تحصيلات خود را ادامه داده است، اين ورزشكار سقزي در مهرماه 92 نيز موفق شد مسير 60 کيلومتري بانه تا سقز را در پنج ساعت، بدون وقفه طي کند و رکورد ديگري را از خود بر جاي گذاشته است.

اين اقدام ورزشي با هدف ترويج رشته ورزش باستاني که يکي از رشته هاي اصيل ايرانيان است در بين آحاد جامعه انجام شد.

براساس این خبر، همچنين علي سيدوزي ديگر ورزشکار سقزي با 31 سال سن که به مدت 20 سال است در رشته ورزشي هنرهاي فردي و ورزش هاي زورخانه اي فعاليت مي کند، موفق شد 2200 حرکت جفت ميل گيري را به وسيله يک جفت ميل به وزن 24 کيلوگرم را در مدت يک ساعت 40 دقيقه به صورت مداوم انجام دهد و يک رکورد ديگر را به نام ورزشکاران سقزي در کشور به ثبت برساند.