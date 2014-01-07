۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۴

دلشادی:

هنرمند مازنی در جشنواره جهانی هنر مقاومت دوم شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری مازندران از کسب مقام دوم هنرمند استان در جشنواره جهانی هنر مقاومت خبر داد.

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حسین نیکزاد آملی هنرمند عکاس مازندرانی موفق به کسب مقام دوم جشنواره جهانی هنر مقاومت شده است.

وی همچنین از چاپ هفتمین رمان ایرج فلاح آهی دشتی با عنوان " اتوبوس هوایی » و با موضوع دفاع مقدس در ژانر کودک و نوجوان خبر داد.

مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران از برپایی نمایشگاه پوستر و آثار کاریکاتور هنرمندان بسیجی استان خبر داد.

علیرضا پاک بین افزود: سقوط رژیم طاغوت و بیداری اسلامی موضوعات عکس های این نمایشگاه است که به مناسبت دهه فجر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه آثار 20 هنرمند بسیجی استان مازندران در این نمایشگاه شرکت داده می شوند، گفت: این نمایشگاه از سوی حوزه هنری و سازمان بسیج هنرمندان استان برپا می شود.

پاک بین یادآورشد: آثار فوق با موضوع بیداری اسلامی و فرار شاه معدوم از کشور با تکنیک های رایانه ای و دستی ، در ابعاد 70*50 تولید و در نمایشگاه فوق در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت .

