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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

کبودی مطرح کرد:

ذخیره سازی میوه شب عید به اندازه کافی انجام شده است

ذخیره سازی میوه شب عید به اندازه کافی انجام شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از ذخیره سازی مناسب میوه شب عید در استان خبر داد و گفت: در این خصوص مشکلی نداشته و قادر به تامین میوه مصرفی مورد نیاز هستیم.

حشمت الله کبودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمهیدات لازم در خصوص تامین میوه شب عید مردم صورت گرفته و ذخیره سازی مناسب و حتی بیش از نیاز مردم نیز صورت گرفته است.

وی عمده میوه مصرفی مردم در ایام تعطیلات نوروز را سیب و پرتغال عنوان کرد و گفت: مقدمات کار برای بستن قراردادهای لازم بسته شده و مشکلی برای تامین نخواهیم داشت.

کبودی خاطرنشان کرد: البته هنوز قیمت گذاری میوه صورت نگرفته و این کار طی روزهای آینده انجام خواهد گرفت.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه با اشاره به تنظیم بازار استان در روزهای پایانی سال، از برگزاری نمایشگاه فروش بهاره خبر داد.

کبودی ادامه داد: مقدمات برگزاری نمایشگاه انجام و به احتمال فراوان دهم تا بیست و پنجم اسفند این نمایشگاه در پارک شاهد کرمانشاه برپا می شود.

کد مطلب 2209441

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