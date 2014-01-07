ذخیره سازی میوه شب عید به اندازه کافی انجام شده است

حشمت الله کبودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمهیدات لازم در خصوص تامین میوه شب عید مردم صورت گرفته و ذخیره سازی مناسب و حتی بیش از نیاز مردم نیز صورت گرفته است.

وی عمده میوه مصرفی مردم در ایام تعطیلات نوروز را سیب و پرتغال عنوان کرد و گفت: مقدمات کار برای بستن قراردادهای لازم بسته شده و مشکلی برای تامین نخواهیم داشت.

کبودی خاطرنشان کرد: البته هنوز قیمت گذاری میوه صورت نگرفته و این کار طی روزهای آینده انجام خواهد گرفت.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه با اشاره به تنظیم بازار استان در روزهای پایانی سال، از برگزاری نمایشگاه فروش بهاره خبر داد.

کبودی ادامه داد: مقدمات برگزاری نمایشگاه انجام و به احتمال فراوان دهم تا بیست و پنجم اسفند این نمایشگاه در پارک شاهد کرمانشاه برپا می شود.