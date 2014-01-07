به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین مجموعه شعر مریم منصوری با عنوان «اسب‌ها در پیشانیت می‌دوند» در مراسمی با حضور شاعر و دو منتقد حوزه شعر رونمایی می‌شود. این کتاب به تازگی از سوی نشر باران میشان منتشر شده است.

این مجموعه شعر شامل گزیده‌ای از اشعار سپید منصوری در فاصله سال‌های 87 تا 90 است در سه بخش شامل 41 قطعه در این کتاب قرار گرفته است. بخش نخست با عنوان «اسب‌ها در پیشانی‌ات می‌دوند سیاه» که شامل 22 قطعه شعر است و بیشتر در فضاهای عاشقانه سروده شده و نوعی رنگ آمیزی عاطفی را در فضای روابط انسانی به مخاطب منتقل می‌کند.

همچنین بخش دوم این کتاب با عنوان «زنی در اندام این درخت مرده است» شامل اشعاری می‌شود که به طور عمده شامل اشعار اجتماعی است و نگاه موجود در آنها نیز به طور عمده انتقادی و به نوعی تاریک است.

بخش سوم از این مجموعه شعر نیز تنها سه شعر دارد که تنها اشعاری از این مجموعه هستند که دارای نام هستند. این مجموعه شعر روز یکشنبه 22 دی ماه در مراسمی با حضور فرزان سجودی و محمدرضا اصلانی در موسسه فرهنگی بهاران واقع در خیابان ولی‌عصر (عج) بعد از خیابان زرتشت کوچه نوربخش پلاک 21 رونمایی و نقد و بررسی می‌شود.