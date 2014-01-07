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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

نمایش "صلیب سرخ" از یاسوج به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت

نمایش "صلیب سرخ" از یاسوج به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: نمایش "صلیب سرخ" به کارگردانی اکبر آیین از یاسوج به سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش کاری از گروه تئاتر "لیبر" و انجمن هنرهای نمایشی کهگیلویه و بویراحمد است که به بخش مرور این جشنواره راه یافته است.

کارگردان این نمایش گفت: نمایش "صلیب سرخ" نوشته "سام شپارد" است که پیش از این در ائاتر شهر یاسوج به مدت هفت روز بر روی صحنه رفت و با اسقبال کم نظیر مخاطبان مواجه شد.

اکبر آیین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاثیر جامعه و محیط بر انسان از اندیشه های غالب در این نمایشنامه است.

وی اظهارداشت: عوامل این نمایش عبارت اند از کارگردان: اکبر آیین، بازیگران: علی دلیر، آنا خادمی، نجمه حسینی. منشی صحنه: میرمحمد معصومی و طراح صحنه و لباس: مدیا واثقی.

به گزارش خبرنگار مهر، با راه یابی این نمایش به جشنواره تئاتر فجر، استان کهگیلویه و بویراحمد با دو نمایش در این جشنواره حضور دارد.

پیش از این نمایش"یک هفته راه رفتن در بهشت" به کارگردانی "رضا کرمی زاده" هم به بخش برگزیده مناطق این جشنواره راه یافته بود.

سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 28 دیماه تا 12 بهمن در تهران برگزار می شود.

 

کد مطلب 2209446

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