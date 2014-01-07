انتشار فراخوان بیست و سومین جشنواره سراسری تئاتر "سوره ماه"

به گزارش خبرگزاری مهر،وحید اکبری افزود: بیست و سومین جشنواره سراسری تئاتر "سوره ماه" حوزه هنری با شعار "معنویت، اندیشه و هنر" و در دو بخش اصلی و تجربه های جوان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوانان هنرمند، برگزار می شود، اظهار کرد: موضوع آثار ارسالی حول محورهای "ارزش های دینی"، "انقلاب اسلامی و دفاع مقدس"، "خانواده الگوی ایرانی" ، "ادبیات کهن اسلامی و ایرانی" و "چشم انداز ایران 1404" خواهد بود.

مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان زنجان، با بیان اینکه بیست و سومین جشنواره سراسری تئاتر "سوره ماه"، در دو مرحله جشنواره های منطقه ای و سراسری برگزار می شود، یادآور شد: نمایشنامه هایی که بر اساس خاطرات چاپ شده رزمندگان، جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس نگارش شده باشند در اولویت خواهند بود.

اکبری گفت: متقاضیان حضور در جشنواره کارگردان، بایستی مشخصات نمایشنامه مورد نظر خود را در سایت مرکز محافل و جشنواره ها به نشانی www.artfest.ir ثبت و به همراه مدارک خواسته شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی تاکید کرد: طبق فراخوان جشنواره مهلت ارسال متون حداکثر تا (25 بهمن) سال جاری بوده و تا (15اردیبهشت) سال 1393 نتایج بازخوانی نمایشنامه ها اعلام می شود.

یادآور می شود جشنواره مناطق، شهریور سال 93 و جشنواره سراسری مهر ماه سال 1393 برگزار می شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جشنواره سراسری تئاتر "سوره ماه" به وب سایت صحنه (مرکز هنرهای نمایشی) www.hhsahneh.ir مراجعه کنند.