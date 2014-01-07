همایش متولیان اماکن متبرکه بابل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحاني امام جمعه بابل صبح سه شنبه در این همایش اظهار داشت: شدت ایمان مردم به میزان موقوفاتی است که اهدا می کنند ،هرچه وقف درمنطقه ای بیشتر باشد ایمان مردم آن منطقه را می رساند زیرا ساخت وتعمیر اماکن متبرکه نیازمند اعتقاد وایمان به این بزرگواران است.



روحانی گفت: مباد شان وقف را ناچیز وکم بدانیم ونسبت به آن بی اعتنا باشیم زیرا ما روی سفره موقوفات نشسته ایم وخدا خواست تا در سایه ائمه ایمان مردم مستمر باشد زیرا این اماکن متبرکه سالهای سال در بین مردم می ماند ونورالهی را به قلبها می رساند .



وی بیان داشت: احکام وقف بسیار سنگین بوده به طوری که نمی توان تغییر وتبدیلی در نیات واقف صورت گیرد ویا از آن کم شود بلکه برای حفاظت ودوری از بی مهری نسبت به وقف این احکام تنظیم شده است.



روحانی با اشاره به اینکه نباید با کوتاهی صورت وقف را گم کرد متذکر شد: برخورد مناسب، انجام نیات واقفین، دقت در اجرا موقوفات،دوری از خیانت ودقت وحساسیت داشتن در خصوص درآمدهای موقوفات مهم ترین وظیفه متولیان است تا مردم نسبت به وقف راغب باشند.



این مسئول با بیان این مطلب که دقت در موقوفات به ایمان مردم می افزاید وبه میزان موقوفات افزوده می شود ،تصریح کرد: اگرهیئت امنا دقیق ومتشرع باشند ومنفعت طلبانه کار نکنند وخدمتگزاری خالصانه داشته باشند تمایل مردم به وقف بیشتر می شود .



امام جمعه بابل با انتقاد از اینکه متاسفانه گاهی از نذورات به خوبی عمل نمی شود گفت: اینکه هزار و 400 سال قبل در کربلا سربازان پسر سعد به خیمه حضرت حسین(ع) حمله کردند وهمه چیز را به غارت بردند با امروز که به موقوفات وی عمل نشود فرقی ندارد وهر دو غارتگری است.



رئیس اداره اوقاف بابل نیز اظهارداشت: متولیان خدمتگذار شایسته اهل بیت باشند.

جعفرصفری افزود: خادم اهل بیت شدن افتخاری است که نصیب هر کس نمی شود و متولیان با امانت داری وخدمت خالصانه قدر این نعمت را بدانند.

وی افزود: برگزاری این همایش ها تقدیر از خدمات شایسته کسانی است که دغدغه ای جز خدمت به اهل بیت نداشته ودرمسیر توسعه وارتقا اماکن متبرکه گام برمی دارند تا برای آیندگان بجا ماند.



صفری تصریح کرد: اداره اوقاف بابل برای پیشبرد امورات وقفی وارتقا جایگاه وبهبود فضای اماکن متبرکه به کمک وحمایت همه هیئت امنا ومتولیان اماکن متبرکه نیازمند بوده ودراین راستا کمک های لازم را نیز ارائه می دهد.



بیش از 10 کتاب خطی از امامزادگان میرهادی ومیرمهدی(ع) تالیف شده است

رئیس هیئت امنا امامزادگان تاج الدوله نیز اظهارداشت: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدان ،بیش از 1700 شهید بابل و 249 شهید لاله آباد اظهارداشت: امامزادگان میرهادی ومیر مهدی(ع) دو برادر از نسل امام موسی ابن جعفر (ع) هستند ،تاریخ نخستین بنا متبرکه این دو بزرگواربه زمان قاجاریه برمی گردد و زیرنظر اوقاف اداره می شود.



محمود رضانژاد افزود: این آستانه در روستای تاج الدوله جلال ارزک بخش لاله آباد قراردارد ومتعلق به دوران ناصر الدین شاه قاجاراست که از اماکن مقدس قدیمی وشناخته شده محسوب می شود.



رضا نژاد تصریح کرد: آستانه تاج الدوله در غرب بابل با فاصله هفت کیلومتر و 600 متر از بابل واقع شده که شکل اولیه آستانه در کمترازدو متر طول ودومتر عرض بنا شده بود که توسط دوستداران اهل بیت محل، بازسازی ودر سال 1388 دارای ضریع شد.



رئیس هیئت امنا امامزادگان تاج الدوله از اجرا برنامه های متنوع فرهنگی در راستای منویات رهبری که باید امامزادگان به قطب فرهنگی تبدیل شود خاطرنشان کرد: برپایی مراسمات عزا ائمه هدی ، برگزاری مراسم تولد ائمه هدی، برگزاری دعاهای متنوع ذکر شده،مداحی واقدامات دیگر در زمینه مناسب های ملی ، دینی وفرهنگی در امامزاده را از جمله اقدامات فرهنگی در دست اجرا برشمرد.



رضانژاد با اشاره به اینکه هشت زائرسرا ،سقاخانه وکتابخانه در این امامزاده وجود دارد تصریح کرد: ایجاد مهمانسرا برای ایجاد آسایش وامکانات بیشتربرای زائران امامزاده، که از نقاط مختلف برای عرض ارادت به محضر فرزندان رسول اکرم(ع)می آیند ،شام دهی به مهمانان امامزاده درهمه چهارشنبه ها وبرگزاری کلاس های دینی ومعنوی دراین امامزاده از جمله کارهای فرهنگی صورت گرفتهازسوی هیئت امنا این مکان متبرکه است.



وی اضافه کرد: این امامزاده دارای هفت هیئت امنا وبیش از 30 خادم است که بدون هیچ چشمداشتی در خدمت اهل بیت (ع) هستند.

رضانژاد از مسئولان خواست در رونق فیزیکی ورفع نیازهای این مکان متبرکه متولیان را یاری کنند.



خانه اهل بیت امن ترین وبهترین مکان برای خواسته های بشر است



یاسر بابانیا ذاکر اهل بیت نیز اظهارداشت: متاسفانه با وجودی که شیعه اهل بیت هستیم اما نتوانستیمبدرستی از این خانواده وکرامات بی حد آنها بهره ببریم.



وی افزود: من شفا یافته روحی این امامزادگان بزرگوار هستم زمانی که در جوانی غرق گناه ومعصیت بودم این فرزند رسول اکرم(ع) دستم را گرفتند واز گرداب نابودی دنیاوآخرت نجات دادند.



این ذاکر اهل بیت (ع) بیان داشت: زمانی که کسی قادر به حمایت از من نبود این دو بزرگوار مرا پذیرفتند وزیر سایه خود قراردادند از آن تاریخ تنها کاری که می توانم برای قدردانی از عنایت آنها انجام دهم مداحی است تا مردم را به این سمت وسوهدایت کنم که کسی کریم تر و اربابی مهربان تراز اهل بیت برای ما نیستند و همیشه و هرزمان که نیازباشد آغوش آنها به سمت ما باز است.

بابائیان گفت: افتخارمی کنم من مداح بزرگانی هستم که مرا پذیرفتند و اجازه دادند برای همیشه در کنارشان باقی بمانم.