راهکارهایی برای داشتن تلویزیونی بهتر/ فضای رقابت را باز کنیم

فرهاد توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری جشنواره تلویزیونی جام جم گفت: در همه جای دنیا جشنواره‌های تلویزیونی برگزار می‌شود و جای چنین جشنواره‌ای در کشور ما خالی بود. ضمن اینکه باید توجه داشت تلویزیون یک صنعت جدی است و بحث اقتصاد آن بسیار مهم است بنابراین رقابت در آن معنی دارد و رقابت در حوزه اقتصادی معنادارتر می شود و در این زمان است که بحث ارزش گذاری و برخورد با مخاطب پیش می آید.

کاندیدای بهترین فیلمنامه برای "یک مشت پر عقاب" در این دوره از جشنواره جام‌جم با بیان اینکه این جشنواره می تواند به هم‌افزایی نیروها منجر شود، گفت: جشنواره تلویزیونی جام جم می تواند توجه مخاطبان را به سوی تولیدات تلویزیونی جلب می کند ضمن اینکه باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که تلویزیون به چرخه صنعتی هم کمک می کند اما متاسفانه در ایران در حوزه تلویزیون عملاً با انحصار دولتی روبرو هستیم و بخش خصوصی صاحب تلویزیون نیست در حالی که اگر بود این رقابت گرمتر می شد و جنبه پرشورتری پیدا می کرد.

این فیلمنامه نویس خاطر نشان کرد: متاسفانه قوانین کشورما موقعیت تلویزیون را انحصاری کرده ولی باید تلاش کنیم تا به فضای رسانه ای بخش خصوصی در حوزه های مختلف توجه شود. برگزاری چنین جشنواره ای خوب است اما تصور می کنم زمانی معنادارتر خواهد شد که فضای رسانه‌ای بازتری داشته باشیم. باز بودن را به معنای این می گویم که مخاطبان را به سمت رسانه های خود بازگردانیم.

این فیلمنامه‌نویس در پایان گفت: مدیران باید در قدم اول بر روی تلویزیون کنترل داشته باشند که متاسفانه ندارند اگر در کنار تولیداتی که صدا و سیما دارد به امر سیاست گذاری در زمینه رسانه توجه بیشتری شود چه در حوزه نمایشی و چه حوزه های دیگر، اعتبار بیشتری به تلویزیون می بخشیم.